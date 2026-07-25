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Filip Đukić danas se oglasio putem svog profila na društvenoj mreži Instagram kako bi zapušio usta svima koji mu danima šalju negativne izjave njegovih bivšim cimera i jasno im stavio do znanja da njega te stvari ne zanimaju.

Filip Đukić besan kao ris

- Prestanite da mi šaljete ko je šta izjavio ili me spominje. Jedva sam čekao da izađem sad treba da se bahćem budalaštinama. Butalite me i ne šaljite mi ništa. To što budem morao da odgovaram u "Narod pita" to ću da odgovaram, a ostali me ne zanima. Video sam neke stvari koje su se unutra dešavale i to mi je dovoljno - rekao je Filip u klipu na svom storiju.

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Boba Nikolić

Rekorder

Podsetimo, Filip je obeležio "Elitu 9" svojim aferama sa učesnicama ovog rijaliti formata. Deset meseci je on boravio na imanju, a utorkom, nakon žurke, uglavnom je završavao sa nekom devojkom u krevetu.

Većina nije mogla da mu odoli pa je bio intiman sa Anitom Stanojlović, Teodorom Delić, i to samo nekoliko dana nakon njene veridbe sa nenadom Macanovićem Bebicom,Vanjom Prodanović, Boginjom, Majom Marinković, Dušicom Đokić, Aneli Ahmić i drugima, ali ni sa jednom od njih nije izašao kao par. zato su one napustile rijaliti kao utorak devojke, kako su ih zvali unutar kuće.

1/9 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Printscreen

Ukoliko želite da pročitate nešto više o Filipovom detinjstvu i životu pre rijalitija, možete pročitati OVDE.