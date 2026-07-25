"PRESTANITE DA MI ŠALJETE TO!" Filip Đukić van sebe zbog snimaka koji kruže, hitno se oglasio
Filip Đukić danas se oglasio putem svog profila na društvenoj mreži Instagram kako bi zapušio usta svima koji mu danima šalju negativne izjave njegovih bivšim cimera i jasno im stavio do znanja da njega te stvari ne zanimaju.
Filip Đukić besan kao ris
- Prestanite da mi šaljete ko je šta izjavio ili me spominje. Jedva sam čekao da izađem sad treba da se bahćem budalaštinama. Butalite me i ne šaljite mi ništa. To što budem morao da odgovaram u "Narod pita" to ću da odgovaram, a ostali me ne zanima. Video sam neke stvari koje su se unutra dešavale i to mi je dovoljno - rekao je Filip u klipu na svom storiju.
Rekorder
Podsetimo, Filip je obeležio "Elitu 9" svojim aferama sa učesnicama ovog rijaliti formata. Deset meseci je on boravio na imanju, a utorkom, nakon žurke, uglavnom je završavao sa nekom devojkom u krevetu.
Većina nije mogla da mu odoli pa je bio intiman sa Anitom Stanojlović, Teodorom Delić, i to samo nekoliko dana nakon njene veridbe sa nenadom Macanovićem Bebicom,Vanjom Prodanović, Boginjom, Majom Marinković, Dušicom Đokić, Aneli Ahmić i drugima, ali ni sa jednom od njih nije izašao kao par. zato su one napustile rijaliti kao utorak devojke, kako su ih zvali unutar kuće.
Ukoliko želite da pročitate nešto više o Filipovom detinjstvu i životu pre rijalitija, možete pročitati OVDE.