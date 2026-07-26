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Bivši učesnik rijalitija "Elita 9", Marko Janjušević Janjuš, rešio je da bez dlake na jeziku progovori o najintimnijim detaljima svog privatnog života. Odgovarajući na škakljiva pitanja fanova, Janjuš je šokirao javnost stavom o bivšim ljubavima Aneli Ahmić, Mileni Kačavendi i Maji Marinković.

Janjuš je priznao i koji je jedini greh zbog kojeg se zaista kaje, a istakao je i da će vezu sa sadašnom devojkom popeti na viši nivo.

1/29 Vidi galeriju Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen/TV Pink, Printscreen/Zadruga, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Janjuš se osvrnuo na svoj odnos sa Milenom Kačavendom, priznajući da bi, kada bi mogao da vrati vreme, sasvim sigurno drugačije postupio. "Da mi se vrati vreme, pravo da kažem, ne bih to ponovio", bio je iskren bivši košarkaš. Na pitanje ko je bolja osoba, Milena ili njegova bivša partnerka Aneli Ahmić, hladnokrvno je odgovorio da su za njega obe potpuno "iste".

Ona ima najbolju dušu

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Marko Karović

Iako je pred kamerama imao izuzetno burne romanse sa nekoliko zadrugarki, na pitanje ko mu je bila najbolja devojka od pomenutog trija – Maja, Aneli ili Kačavenda, usledio je neočekivan odgovor kojim je mnoge iznenadio.

"Verujte mi, mene je sramota da kažem, ali stvarno tako mislim. Mislim da Maja ima najbolju dušu", priznao je Janjuš o Marinkovićevoj.

Međutim, kada su u pitanju žene koje je u životu istinski povredio, bivši zadrugar nije imao dilemu niti zadršku. Na pitanje koliko je žena do sada unesrećio, kratko i jasno je poručio: "Samo jednu, svoju suprugu".

Upoznaću je sa ćerkom

1/8 Vidi galeriju Vanja Živić Foto: Boba Nikolić

Da je konačno pronašao mir u ljubavi svedoči i njegova trenutna veza sa Vanjom Živić. Janjuš ne krije da sa njom ima veoma ozbiljne namere, te je najavio veliki i veoma važan korak. "Imam nameru da je upoznam sa Krunom", priznao je on, dodajući da sigurno ne bi provodili svaki dan zajedno da mu namere sa njom nisu ozbiljne.

Za sam kraj, istakao je da ga nimalo ne boli to što se nije našao u top 3 u superfinalu rijalitija. "Mene to ne boli, zato što sam već negde rekao da sam ja izdržao ovaj period i pobedio sebe, a to je najbitnije", zaključio je Janjuš.

Kurir.rs/ Pink