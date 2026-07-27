STANIJA, MAJA I ANELI VEČERAS OČI U OČI PRED KAMERAMA! Mi vas pitamo koja vam je omiljena? ANKETA
Večeras od 23 časa na televiziji Pink očekuje vas novo izdanje emisije "Elita – Narod pita", a jedno je sigurno - studio će goreti zbog žestokog suočavanja o kojem će se dugo pričati.
Kroz uzbudljivo veče gledaoce će voditi Darko Tanasijević, koji će u studiju ugostiti pobednicu "Elite" Staniju Dobrojević, drugoplasiranu Aneli Ahmić i Maju Marinković, koje će se prvi put naći oči u oči pred kamerama nakon burnih dešavanja koja su obeležila prethodni period.
Nema sumnje da će atmosfera biti usijana, budući da iza njih stoje brojni sukobi, prozivke i nerazjašnjeni odnosi. Očekuju se žestoke rasprave, međusobna suočavanja i odgovori na pitanja koja zanimaju milionski auditorijum, a nema dileme da će jedna od glavnih tema večeri biti i Asmin Durdžić.
Razlog je više nego jasan - u studio stižu njegove dve bivše partnerke, Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić, ali i njegova sadašnja devojka Maja Marinković, pa publika s nestrpljenjem očekuje kako će izgledati njihov susret i šta će sve imati da kažu jedna drugoj.
Mi vas sada pitamo koja vam je najdraža?
Koja vam je omiljena rijaliti zvezda?
Pogledajte dodatni snimak: