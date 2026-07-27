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Večeras od 23 časa na televiziji Pink očekuje vas novo izdanje emisije "Elita – Narod pita", a jedno je sigurno - studio će goreti zbog žestokog suočavanja o kojem će se dugo pričati.

Kroz uzbudljivo veče gledaoce će voditi Darko Tanasijević, koji će u studiju ugostiti pobednicu "Elite" Staniju Dobrojević, drugoplasiranu Aneli Ahmić i Maju Marinković, koje će se prvi put naći oči u oči pred kamerama nakon burnih dešavanja koja su obeležila prethodni period.

Maja Marinković i Radomir Taki Marinković Foto: Shutterstock, Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Printscreen Instagram

Nema sumnje da će atmosfera biti usijana, budući da iza njih stoje brojni sukobi, prozivke i nerazjašnjeni odnosi. Očekuju se žestoke rasprave, međusobna suočavanja i odgovori na pitanja koja zanimaju milionski auditorijum, a nema dileme da će jedna od glavnih tema večeri biti i Asmin Durdžić.

Bila je u zatvoru zbog nelegalnih radnji Foto: Printscreen Instagram, Printscreen Inastagram

Razlog je više nego jasan - u studio stižu njegove dve bivše partnerke, Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić, ali i njegova sadašnja devojka Maja Marinković, pa publika s nestrpljenjem očekuje kako će izgledati njihov susret i šta će sve imati da kažu jedna drugoj.

Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

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