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Aneli Ahmić otišla je u Dubrovnik nakon zavrpetka rijaliti programa "Elita 9". Nju su tamo sačekali ćerkica i brat Ajlin, a kako sada vidimo i snajka Slađana Mandić.

Ajlin je u dugogodišnjem je braku sa pevačicom Slađanom Mandić koja je sada na Instagramu podelila fotografije sa mužem.

Aneli Ahmić je dan ranije uslikala brata u Dubrovniku, te se može zaključiti da je tu došla i Slađana koja nije bila u sjajnim odnosima sa rijaliti učesnicom.

Slađa Mandić o Ahmićima: "Ne družim se sa njima!"

Podsetimo, Slađana Mandić je nedavno otkrila kako je biti deo familije Ahmić, za koju javnost zna iz rijalitija "Zadruga - Elita".

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić je dan ranije uslikala brata sa ćerkicom Norom u Dubrovniku, te se može zaključiti da je tu došla i Slađana koja nije bila u sjajnim odnosima sa rijaliti učesnicom. Foto: Prinstcreen, Prinstcreeen, Printscreen

- Ja ne gledam tuđe živote, ma koliko vam je neko familija ili član porodice uži, širi. Živim vrlo povučen život van estrade, mi gledamo samo svoja posla i ne petljam se ni u kakve porodične odnose. Nemam dodirnih tačaka i apsolutno me ništa ne zanima vezano za rijaliti program - rekla je ona za Telegraf, a onda priznala da li je neko iz familije Ahmić uticao na njihov brak:

- Nije! Svako ima svoj život, ne pričam nikome svoje probleme, ne družim se sa njima. Nezahvalno je da govorim u njegovo ime, ali mogu da kažem da njemu jednostavno u svemu ovome. Meni je najvažnije da on mene podržava, a sve drugo.... Važno je da mi ne damo na nas.

"Ne volim da me povezuju sa Aneli"

Podsetimo, pevačica je nedavno progovorila je o odnosu sa snajom, Aneli.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Shutterstock, Petar Aleksić

- Ne volim da me generalno ljudi povezuju sa situacijama sa kojima nemam dodirnih tačaka. Zbog toga ne pričam o tom odnosu i to je sve - rekla je.