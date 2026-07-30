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Drugoplasirana superfinalistkinja Aneli Ahmić povukla se sa društvenih mreža nakon što je otputovala u rodni Dubrovnik, gde je konačno imala priliku da se susretne sa svojom porodicom.

Fanovi digli paniku

Njeno odsustvo zabrinulo je brojne fanove, koji su u velikom broju počeli da joj šalju poruke i raspituju se gde se nalazi. Zbog toga se na jednoj od Anelinih fan stranica pojavilo važno obaveštenje, ali i apel upućen svim njenim pratiocima.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen Instagram

- Obaveštenje za sve: Molimo vas da prestanete da uznemiravate Aneli porukama u DM. U ovom trenutku najpotrebniji su joj mir, odmor i dragoceno vreme koje provodi sa Norom. Poštujte njenu privatnost.Za sva pitanja, informacije ili bilo kakvu komunikaciju u vezi sa Aneli, obratite se isključivo meni. Ja sam njen glavni admin i jedina osoba zadužena za takve stvari. Važno je da svako poštuje granice i razume da joj je sada porodica na prvom mestu. Hvala svima na razumevanju i podršci - navodi se u objavi sa Aneline fan stranice.

"Zaslužila sam prvo mesto"

Podsetimo, Aneli je nedavno govorila o učešću u rijalitiju, Asminu Durdžiću i ćerki Nori.

- Svi smo nekako zaslužili baš ova mesta, sve je išlo svojim tokom. Bila bih lažljivica kada bih rekla drugačije, svi su zaslužili ova mesta sem mene koja sam zaslužila prvo - rekla je, pa se osvrnula na odnos sa Lukom Vujovićem koji čeda dete sa Anitom Stanojlović koja je osvojila 3. mesto.

1/10 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić nakon finala Elite 9 Foto: Marko Karović

- Nije bilo teško Luku gledati sa drugom. Ne kajem se zbog odnosa sa njim, ponosna sam na sebe što izlazim slobodna kao žena, kao majka i život ću podariti Nori, sreća me čeka negde tamo u koje god doba bila. Sad mi je najpreče da energiju i pažnju usmerim ka ćerki Nori, dodala je i prokomentarisala Asminov odnos sa ćerkom Norom.

- Vrata ka Nori su otvorena, uvek može da vidi svoju ćerku. Moja ćerka ima oca, imaju prava da se viđaju, nikada mu to neću osporiti ni zabraniti, kao ni njoj da vidi svog oca. Prvenstveno ja znam kako je kad su roditelji rastavljeni i koliko očinska figura znači. U ovom slučaju je otac govorio da nije njegova, da treba DNK, da se bolje pogleda u srž svega toga, ali stojim pri svojim stavovima i vrata ka Nori su otvorena. Ja ću je dovesti ka njemu, ići ćemo na sud, ali me to neće sprečiti da pružim priliku i on sa njom razgovara.