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Aneli Ahmić nakon nekoliko dana od kraja devete sezone otišla je u Dubrovnik kako bi provela slobodno vreme sa porodicom.

Sa njom je put Hrvatske krenuo i njen prijatelj Osman Karić sa suprugom Kristinom i sinom Stefanom, te je na društvenim mrežama pokazao kako izleda njena kuća.

Viletina na obali mora

Anelina kuća je nekoliko puta bila predmet komentarisanja u svađama sa njenim bivšim partnerom Asminom, ali i sestrićem Neriom. Osman je sada snimio dom Ahmića i pokazao svaki kutak, ali i nestvaran pogled sa balkona.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Instagram

Osman je prošetao kroz svaki deo kuće, te je jasno pokazao da mnoštvo boja daje interesantniji pečat ovom enterijeru. Svetla kuhinja i prostrani dnevni boravak vode do balkona sa čarobnim pogledom na more.

Tu se vidi i soba njene mezimice sa ružičastim detaljima, ali i mnoštvo šarenih slika koje ukrašavaju zidove cele kuće.

Remont

Aneli je nakon rijalitija rešila da se posveti sebi i porodici, te je nedavno bila i na kompletnom remontu lica.

Foto: Printscreen

U svom vlogu pokazala je nedavno odlazak kod doktorke kojoj, kako kaže, jedino veruje kada je reč o njenom izgledu.

- Došla sam na bockanje kod svoje doktorke najbolje na svetu... Svi drugi mogu da se posrame kako to ona radi. Nemam više ni u koga, iskreno, poverenja, već samo u nju. Već godinu dana baš pazim ko mi pravi lice, jer sam se dobro opekla sa tim. Ljubim vas i posle vam se javljam da vam pokažem šta sam napravila - rekla je Aneli.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen Instagram

Nakon tretmana ponovo se oglasila i otkrila da je osvežila izgled lica, ali da će se konačni rezultati videti tek za nekoliko dana.

- Videćete pravi efekat lica, već mi je lice... Znate li koliko mi je bolje lice, koliko mi ga je osvežila, koliko mi je usne podigla, čelo sredila, nos, bradu, vrat... Sve! U ponedeljak ćete videti prave rezultate - poručila je Aneli u svom TikTok vlogu.