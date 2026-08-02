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Aneli Ahmić trenutno se nalazi kući u Dubrovniku, gde je otišla nakon završetka rijaliti programa "Elita 9". Ona boravi u svom stanu sa ćerkicom i majkom.

Međutim, novi snimak koji se pojavio, zapalio je društvene mreže. Dok je Aneli sa prijateljima uživala u opuštenom ručku pored bazena, u kadru se pojavio stariji gospodin, inače blizak prijatelj porodiceKarić.

On je rešio da počasti Aneli na nesvakidašnji i izuzetno velikodušan način.

Pogledajte kako je to izgledalo:

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić trenutno se nalazi kući u Dubrovniku, gde je otišla nakon završetka rijaliti programa "Elita 9". Ona boravi u svom stanu sa ćerkicom i majkom. Foto: Privatna arhiva

- Kraljica ostaje kraljica - glasio je komentar uz snimak na kom se jasno vidi kako stariji gospodin Aneli stavlja masivan zlatni lanac oko vrata, a potom joj daje i skupoceni zlatni sat koji ostavlja bez daha.

Aneli Ahmić nije krila oduševljenje dok ju je čovek kitio zlatom.

Poseduje viletinu na obali mora

Anelina kuća je nekoliko puta bila predmet komentarisanja u svađama sa njenim bivšim partnerom Asminom, ali i sestrićem Neriom. Osman je nedavno snimio dom Ahmića i pokazao svaki kutak, ali i nestvaran pogled sa balkona.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Instagram

Osman je prošetao kroz svaki deo kuće, te je jasno pokazao da mnoštvo boja daje interesantniji pečat ovom enterijeru. Svetla kuhinja i prostrani dnevni boravak vode do balkona sa čarobnim pogledom na more.

Tu se vidi i soba njene mezimice sa ružičastim detaljima, ali i mnoštvo šarenih slika koje ukrašavaju zidove cele kuće.