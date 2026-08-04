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Nakon izlaska iz "Elite 9", Filip Đukić prvi put je otvoreno govorio o odnosu sa Aneli Ahmić i otkrio šta se zaista dešavalo u "šteku".

Osvrnuo se i na svoje rijaliti iskustvo, ali i na "Elitu 10", priznajući da smatra da nije bilo fer što je Stanija Dobrojević odnela pobedu.

Filip je najpre progovorio o svom plasmanu u ovogodišnjem rijaliti takmičenju:

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić je trenutno u žiži javnosti zbog prisnosti s Anitom Stanojlović Foto: Sonja Spasić, Printscreen/Instagram, Printscreen/Pink

- Ja sam svestan da sa tim nekim mojim ponašanjem teško mogu da pobedim. Pogotovo ovde kod nas na Balkanu, ovo gleda dosta starija populacija. Tako da se to nekako ne uklapa u te njihove postulate koje su oni možda stekli za života, kaže Filip a na pitanje šta su mu roditelji rekli po izlasku:

- Šta da kažu ljudi, već navikli jadni, tako da nije ništa bilo neočekivano.

Njegov otac je nedavno dao intervju koji je izazvao brojne reakcije, a mnogi su ga pohvalili zbog toga što je otvoreno kritikovao svog sina.



-Je l’ me pljuvao ćale? A šta je zamerio tačno, ne znam. Nismo ni pričali skoro o rijalitiju uopšte. Nisam ni pričao o tome sa ćaletom. Oni znaju da ja, kad izađem, mene stvarno ne zanima sad da vraćam snimke i da gledam ko je šta pričao. To ne može da promeni prošlost. To sa Teodrom i Bebicom, nije to za pohvalu. Ali šta je tu je, to sam ja, znaš. Neću sad ja da bežim od toga ili da se vadim kao “to je bio rijaliti, to je bilo ovo, to je bilo ono”. Tako se desilo i to je to. Brate, izabrali smo i ona, i on, i ja.

Neću se videti sa Aneli

- Pa ništa, Aneli i ja se čujemo. Sve je normalno, ali eto, nismo se videli. Možda ćemo se videti u emisiji “Narod pita” ako nas spoje. Ako ne, onda ne verujem da ćemo se videti. Mislim, nije ni ona za neke sad tu šeme, egzibicije. Tako da ne želim ni ja s njom da imam takav neki odnos, pa da posle toga ne ostanemo ni prijatelji. Bolje ovako da budemo prijatelji. Pa mislim, zajedno smo stavili tačku. Nisam je stavio samo ja, nego i ona. Ali tako je. Šta da radimo, mora se nekad razmišljati i glavom, ali gornjom, znaš.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen

Ipak, svima se čini da je Aneli ipak gajila ili još uvek gaji neke emocije.

- Možda ja to ne pokazujem. Pokušavam da ostanem hladan ali nije ni meni sad jednostavno, nije mi lako. Draga mi je. Bolje ovako realno, brate. Bolje da ostanemo u dobrim odnosima nego da radimo neke stvari pa da posle ode mast u propast, što bi se reklo. Ne kajem se, bilo mi je lepo kad sam provodio vreme tamo. Dobro, neke situacije nisu bile po mom nekom ukusu, ali ne kajem se. Što bih se kajao. Unutra su komentarisali kako je ja blamiram, ponižavam. Ja sam rekao još unutra da znam da ljudi više vole da je gledaju u odnosu sa mnom nego da ide tamo da se svađa, dernja i nebitno šta da priča. Ispostavilo se da sam bio u pravu. Međutim, unutra je bio malo veći pritisak na nju. Na mene generalno ne može da utiče apsolutno niko, niti da me remete komentari ljudi unutra za te neke stvari. Ali eto, ispostavilo se da sam bio u pravu.

Filip razjašnjava spekulacije o tajnim trenucima i bliskosti sa Aneli, te da su bili intimni u čuvenom “šteku” kuće.

- Ma ništa, brate, ništa stvarno. Majke mi, nismo imali nikakav intiman odnos ili bilo šta u tom smeru. Jesmo se poljubili par puta, grlili se, mazili, da, ali nikakvo intimiziranje nije bilo. Iako ja znam da ljudi ne veruju – pošto sam ja u pitanju, ko će verovati da ništa nije bilo. “Ma važi, sa Filipom da ne bude ništa.” Svestan sam ja toga, a svesna je i ona, ali mi znamo šta (ni)je bilo.

Filip poredi ranije sezone sa trenutnim stanjem u rijalitiju, osvrće se na ponašanje Bore Santane i kontroverznu završnicu sezone.

- Dosta stvari se promenilo. Barem u odnosu na Zadrugu 3 u kojoj smo bili. Tamo je isto bilo svađa i svega, ali nekako je sve teklo prirodno i spontano. Ovo sad brate... Čim usta otvore kažu: “Ovo je moj posao da te komentarišem.” Nije ti posao da komentarišeš, tebra! Posao ti je da budeš ti ovde. Na tebi je da li ćeš danas da komentarišeš, a narednih pet dana da ćutiš. A ovde samo gaženje, samo demoliranje, da se ubije i ono malo lepog što se desi. Generalno, ljudi su mi katastrofa. Naravno, ne svi, ali većina. Promenilo se to dosta. Ne znam kako da objasnim to nekome ko nije bio tamo, ili ko je bio u ranijim sezonama pa napravio dugu pauzu kao ja. Ja sam jedini tamo lupetao gluposti, iako to možda nikome nije bilo smešno, meni je služilo da skrenem misli. Bora mi je kidao živce! Uništava, brate. Pokušavao sam sto puta da doprem do njega.

Pričam mu: “Boro, nemoj. Kako možeš da se svađaš sa ljudima zbog banana ili kreveta? Batali to, to su nebitne stvari u životu. Znaš ko si i šta si napolju.” I na kraju, taj njegov odnos sa Anastasijom, toplo-hladno, plus što je unutra saznao sve za Milicu. Mislim da ga je to dosta poremetilo. Ali evo, blejali smo napolju sad i najnormalniji je lik. Očigledno onaj prostor ili ljudi tako utiču na njega. Gotivim ga baš i krivo mi je. Da on ima neku tešku životnu priču kao Aneli i Asmin, pa da razumem svađu oko ozbiljnih stvari. Ali on se posvađa zbog kreveta, lubenice, piva... i to eskalira kao da je ne znam šta. Kaže mi “neću više”, i sutradan opet. Ali to je Bora, takav je.

Stanijina pobeda nije fer

1/7 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić Foto: Marko Karović, Printscreen Pink

Pobeda Stanije Dobrojević je i dalje glavna tema.

- Što se mene tiče, nije fer. Mislim, fer je jer su je ljudi izglasali da ostane i pobedi. Ali za mene to nije realno. Porediti nekoga ko je unutra bio 10 meseci i nekoga ko je ušao na poslednja tri meseca. Pritom je ušla sa svim informacijama o svakome, znala je kako ljudi napolju gledaju na njih. To je kao da trčiš maraton i neko se uključi na 28. kilometru, a ti trčiš od prvog.

Filip govori o povlačenju iz rijaliti formata, komentariše otkaz Kristijana i Kristine, i otkriva planove.

- Nije rijaliti više za mene, majke mi. Ne kažem da sam bolji od tih ljudi, ali ne mogu više to da svarim i da podnesem. Ostavljam to novim i starim učesnicima koji to mogu da furaju. Mene je ta energija skroz ubila. Zato sam došao na more da se rehabilitujem, pa od septembra krećemo opet da radimo.

Filip se osvrnuo i na skandal Kristine Spalević i Kristijana Golubovića koji su dobili otkaz zbog maltretiranja psa.

- Čuo sam nešto kroz maglu, ali nemam pojma šta se tačno desilo. Neki pas se spominje, kako on ubija psa? Stvarno ne znam detalje, tek sam video kad sam izašao da su se posvađali ili razveli, šta već. Nisam se raspitivao, to je njihova stvar. Ja sam mislio da će ostati zajedno, delovali su mi super iskreno. Sad šta je bilo, ne znam. Kao da sam bio 10 godina u rijalitiju, a ne 10 meseci, toliko toga se izdešavalo.

Otkrio je i kada će on da se smiri.

- Ne bežim ja od veze, braka ni žene, ali ne ide uvek sve kako je mali Đuka zamislio. Ako se desi – desi se, tu sam.

Kurir.rs/Blic