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Anđelo Ranković sumirao je utiske nakon napuštanja rijalitija, istakavši da je izuzetno zadovoljan svojim učešćem, a posebno reakcijom svoje porodice na njegovo ponašanje i komentare.

Anđelo se dotakao i odnosa sa Milenom Kačavendom sa kojom je imao bezbroj rasprava oko njihovog odnosa.

- Od kad smo izašli gomila obaveza i ljudi sa kojima želimo da provedemo vreme, sležu se utisci, odmaram psihički i fizički, zadovoljan sam učešćem. Najbitnije mi je da je moja porodica zadovoljna mojim ponašanjem i komentarisanjem. Pred kraj je bilo tenzije, ko će koje mesto da osvoji, podigla se atmosfera. Meni je najbitnije da se završilo sve, koje god mesto da sam osvojio nije mi bilo bitno - rekao je Anđelo Ranković.

Govoreći o daljim koracima i novcu zarađenom tokom boravka u rijalitiju, Anđelo otkriva da planira da ta sredstva usmeri u privatni posao. Što se tiče eventualnog ponovnog ulaska u rijaliti, za sada želi da krene dalje, iako ne isključuje u potpunosti tu mogućnost.

- Bože zdravlja biće biznisa. Neke stvari sam završio prethodnih godina, sad gledam da taj novac uložim u biznis. Ovde moram mesec dana da ispoštujem kuću, pa da odmorim i onda biznis. Nikad ne reci nikad za ponovni ulazak, što se mene tiče drago mi je što je uvek bila opcija da su me zvali, ali ja želim da sa ovom sezonom završim i da idem dalje, ali nikad ne reci nikad".

Posebno se osvrnuo na ponašanje Milene Kačavende, navodeći da ga njeni postupci i reči više ne dotiču, te da nastoji da izbegne skandale i rasprave, uprkos njenim pokušajima omalovažavanja.

Nije zainteresovan za starije

- Nisam preuzeo njen poklon, to je deo njene provokacije koja me nije dotakla kao ni stvari koje je pričala. Ona je pričala da me je nameštala i da je imala loše mišljenje, a sad je rekla da je imala lepo mišljenje o meni. Živim svoj život, trudim se da se posvetim sebi, nisam neko ko voli skandale, ne volim da se svađam i oglašavam. To što me oslovljava u ženskom rodu, to me ne dotiče. Nekad sam ulazio u rasprave, može da priča šta hoće. Pokušava da me omalovaži, pogotovo sad kad smo napolju.

1/6 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Kurir

Kada je reč o njegovom ophođenju prema suprotnom polu i spekulacijama o starijim ženama, Anđelo je jasno postavio granice, ali i pojasnio prirodu odnosa sa Kačavendom koji je, prema njegovim rečima, počeo neobavezno.

- Ja sam prema ženama uvek fin, kulturan. Što se starijih žena tiče, nisam u tom fazonu, starije žene me ne interesuju. Možda neka izgleda mlađe 15 godina, sve zavisi, slobodan sam, mogu da radim šta hoću. To sa Kačavendom je bila pijana priča, krenulo je iz zezanja. Njoj je sve to prijalo, ko bi se družio sa nekim, a da mu ne prija - rekao je Anđelo Ranković.