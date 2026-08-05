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Na Adi Bojani došlo je do žestokog sukoba između bivših partnera Milice Veličković i Borislava Terzića Terze, o kojem se i dalje uveliko priča. Drama se odigrala pred brojnim kupačima koji su se u tom trenutku zatekli na plaži, a čitava situacija privukla je veliku pažnju prisutnih.

Nakon burnih dešavanja, Milica se oglasila na društvenim mrežama i pokazala u čijem društvu provodi vreme. Na svom Instagram profilu podelila je fotografiju na kojoj pozira u zagrljaju rijaliti učesnika Marka Janjuševića Janjuša, čime je iznenadila mnoge pratioce.

1/5 Vidi galeriju Na Adi Bojani došlo je do žestokog sukoba između bivših partnera Milice Veličković i Borislava Terzića Terze Foto: Prinstcreen, ATAIMAGES, Boba Nikolić, Pink

Na fotografiji Janjuš nosi naočare za sunce, dok je Milica u bikiniju, a njihovo zajedničko izdanje izazvalo je lavinu reakcija. Komentari ispod objave ne prestaju da se nižu, a mnogi nagađaju šta se krije iza njihovog prisnog druženja.

Podsetimo, prema rečima očevidaca koji su se zatekli na plaži, povišeni tonovi i teške reči odvanjali su obalom.

"Terza i Milica sreli su se na Adi Bojani, bilo je jako neprijatno. Počeli su da se svađaju na plaži. Ljudi su ih gledali u čudu, a govorili su da među njima nema dogovora i da će probleme rešavati putem suda", rekao je izvor.

Terza: "Prebacila mi je da sam došao ovde zbog nje, to nije istina!"

Terza je inače, potvrdio da je do susreta došlo, ali je pokušao da ublaži situaciju, ističući da se radilo o manjoj raspravi, a ne o velikom incidentu.

1/8 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza ispao iz Elite 9 u superfinalu Foto: Marko Karović

- Nije istina, mala rasprava. Nije vređanje, mala prepirka. Ona je sad za jednim, stolom, ja za drugim. Ona je rekla da će rešavati sve na sudu. Kazala je da je sa dečkom, rekao sam joj da me njen dečko ne zanima. Janjuš je rekao da laže da nije tu tu sa dečkom, što je ona to rekla, ja ne znam. Ona je ostavila prostor da ću dete moći da vidim 20. kada bude u Beogradu. Prebacila mi je da sam došao na Adu Bojanu jer je ona ovde, ali to nije istina, ja imam isplanirano sve. Drago mi je da uživa ona, ali konstantno ponavlja da sam nikakav otac. Nastavlja da govori da ću preko suda da vidim dete, ali sam joj video suze u očima, kad smo razgovarali. Ovde ću biti još dva dana, možda uspemo da rešimo neki taj neki odnos - istakao je Terza.