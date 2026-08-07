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Nerio Ružanji, Hana Duvnjak i Aneli Ahmić po izlasku iz rijalitija nisu uspeli da reše porodične nesuglasice, te je sada došloi do okršaja kako su se susreli.

Najpre su stigli Nerio i Hana, koja je donela sa sobom dokaze protiv Aneli.

- Valjda smo spremni, videćemo. Nemamo tremu, doneli smo dokaze, videćemo kako će proći sve. Očekujemo da dođe do svađe i incidenta, nadamo se da neće, ali znamo sa kim imamo posla. Spustili smo loptu, ali očekujemo da će doći do svađe. Čuo sam se sa Aneli oko poklona nekih koji mi nisu bili doneti u Elitu i to je to. Sa Groficom sam se čuo, ona nije najbolje sa zdravljem, nismo još išli da je obiđemo, nismo mrdali iz Beogradi. Najviše vremena provodimo sa ćerkom kako bismo nadoknadili ove mesece. Sa Sitom se nismo čuli, sigurno su ona i Aneli imale dogovor i pričale pa će doći pripremljena večeras - rekli su nam oni, a onda je naišla i Aneli koja se pozdravila sa Neriom.



Aneli se sa Hanom nije pozdravila.

- Na istoj smo relaciji, nema potrebe da se pozdravljamo verovatno ćemo ući u raspravu sada u emisiji. Verovatno će i Nerio tetku večeras da nagazi, ali to je očekivano. Večeras ćemo verovatno pričati o svemu, ja znam mnoge stvari, došla sam iz grada u kojem smo odrasli - rekla je Aneli i otkrila zašto Sita nije pozvala Neria.

- Što bi njega Sita pozvala nakon svih onih rečenica, on se majke odrekao, zašto bi ga onda ona zvala - rekla je Aneli, a Nerio se pravdao:

- Ja sam to rekao iz besa i da je povredim u tom trenutku.

- To što je Nerio uradio je sitnica na ono šta je Sita uradila. Ja imam dokaze za to - rekla je Hana.