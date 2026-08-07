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Aneli Ahmić gostovala je u emisiji "Narod pita" i sa publikom komentarisala sve aktuelne teme iz Elite 9, ali i govorila o odnosima sa porodicom Durdžić.

Aneli je istakla da su se svi pokazali i nazvala ih pogrdnim imenima.

"Ološi jedni, monstrumi"

"On je beton liga, on ne može da se meša sa npr. Osmanom, uvek će ostati poražen. Mevlida je rekla da je ravnodušna prema Nori, da im je ravna linija da li će je videti. Njima je cilj da odvoje Maju i Asmina. Staniju očima da vide ne mogu, ali je uzdižu namerno. Porodica je ta pokazala da ih nije briga za Noru, više je mojim prijateljima stalo do nje, nego baki i deki. Imali su šansu da pokažu ko im je bitan, a to Nora nije. Mustafa kao kači neke slike, decu od Asminovog brata, Asmina, da ispadne kako on voli decu. Asmin je pokazao da mu je važna jedino Maja, odnosno pi**a, samo to i ništa više. Pokazali su se svi. Oni su neki dobri baka i deka, mogli su da dođu, makar oni da je vide. Ološi jedni, monstrumi", rekla je.

"Aneli nikad nije branila..."

Usred emisije, Asminov otac Mustafa Durdžić poslao je poruku voditelju, a on ju je pročitao u celosti.

- Aneli meni nikad nije branila Noru, to moram da priznam. Ne prihvatam poziv, treba mi u jednom smeru 15-20 sati u jednom smeru. Nemam loše mišljenje o Aneli nego o Siti. Ja radim. Aneli dobro zna šta smo bilo za Noru bili Mevlida i ja. Nora je ista Mevlida kad je bila u njenim godinama".

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić trenutno se nalazi kući u Dubrovniku, gde je otišla nakon završetka rijaliti programa "Elita 9". Ona boravi u svom stanu sa ćerkicom i majkom. Foto: Privatna arhiva

Viletina na obali mora

Anelina kuća je nekoliko puta bila predmet komentarisanja u svađama sa njenim bivšim partnerom Asminom, ali i sestrićem Neriom. Osman je sada snimio dom Ahmića i pokazao svaki kutak, ali i nestvaran pogled sa balkona.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Instagram

Osman je prošetao kroz svaki deo kuće, te je jasno pokazao da mnoštvo boja daje interesantniji pečat ovom enterijeru. Svetla kuhinja i prostrani dnevni boravak vode do balkona sa čarobnim pogledom na more.

Tu se vidi i soba njene mezimice sa ružičastim detaljima, ali i mnoštvo šarenih slika koje ukrašavaju zidove cele kuće.