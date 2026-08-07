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Aneli Ahmić govorila je o odnosu sa porodicom Durdžić, a zatim se osvrnula na ljubavnu romansu bivšeg partnera Asmina i Maje Marinković.

"Polni organ važniji od svega"

Drugoplasirana učesnica Elite 9 kratko se osvrnula na ljubavnu priču koja je nedavno bila u centru skandala.

- On je pokazao da je njemu nekada va*ina važnija od svega, ali to neće dugo biti, to večno neće biti - rekla je Aneli.

"Ta bankarka je svašta činila za njega"

Ahmićeva je govorila i o ženi iz banke koju je spominjao Asmin i koja je bila razlog incidenta i svađe koji se dogodio sa Majom.

- On je meni rekao da je nekad bio sa njom, a ta Gabi bankarka je svašta činila za njega, sređivala mu poslove i prevare razne. Verovatno joj je za to davao neki novac. On je nju stalno zvao, kad smo mi bili zajedno, konstantno su bili na vezi. Do koje je granice on došao, kad je dopustio Maji da govori bankarki, koja mu je sve činila - priča je Aneli i dodala:

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Kurir, Marko Karović

"On je zatočenik, Maja ga je zarobila"

- Dopušta mu da vređa njegove roditelje, može i bankarku. On je zatočenik, Maja ga je zarobila. Ja nemam loše mišljenje o Maji, nemam razloga da sad imam neke loše reči na njen račun, ali sam rekla da je on jedan pi*konja. On zove drugove, a drugovi su ga se odrekli. Da ih sad ne pominjem. Za mnoge stvari mogu da kažem da nisu idealne. Međusobno su Durdžići u veoma lošem odnosu, to je prava istina - rekla je Aneli.