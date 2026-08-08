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Milica Veličković trenutno boravi na crnogorskom primorju, gde pokušava da uživa u odmoru, ali joj, čini se, ni ovog puta ne manjka problema. Nakon nedavne drame sa Terzom, situacija se između njih u međuvremenu smirila, ali je rijaliti učesnica sada otkrila da se suočava sa novom neprijatnošću.

Milica leto provodi u Crnoj Gori, a dane provodi na Adi Bojani. Ipak, umesto potpunog opuštanja, zadesio ju je zdravstveni problem koji joj je, kako je sama otkrila, pokvario deo odmora.

Nakon nedavne svađe sa Terzom nasred plaže, činilo se da je konačno došlo vreme za predah. Međutim, Milica je sada putem društvenih mreža otkrila da ima upalu uha.

Objavila je fotografiju sa splava, uz koju je kratko napisala:

„Samo reka od koje imam upalu uha i ja“, napisala je ona na svom Instagramu.

Ipak, osmeh nije izostao

1/4 Vidi galeriju Milica se oglasila sa primorja, tačnije sa Ade Bojane i otkrila kroz šta prolazi. Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Printscreen/Instagram

Uprkos neprijatnosti koja ju je zadesila, Milica nije dozvolila da joj problem potpuno pokvari raspoloženje. Na fotografiji je pozirala nasmejana, dok je uživala u zalasku sunca i pogledu na Adu Bojanu, gde se nalazi već nekoliko dana.

Čini se da je rijaliti učesnica, uprkos svemu, rešila da iskoristi preostale dane odmora i uživa u letnjoj atmosferi.

Drama sa Terzom

Podsetimo, Milica Veličković i Borislav Terzić Terza nedavno su se sreli na Crnogorskom primorju, što je inače bio njihov prvi susret nakon krštenja ćerke Barbare.

1/4 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza opleo po Milici Foto: Kurir

Kako je Terza u razgovoru za medije priznao, imali su konstruktivnu raspravu, sklopili su dogovor oko viđanja ćerke i veruje da će njihov odnos u narednom periodu biti bolji.