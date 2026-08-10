ANELI AHMIĆ OSTALA BEZ 30.000 NAKON KRAJA ELITE: Bacila verenički prsten, Mina ga našla i čuva, evo šta je odlučila da uradi s njim
Aneli Ahmić, učesnica rijalitija "Elita 9", ostala je bez vereničkog prstena koji joj je poklonio Luka Vujović, nakon što ga je u jeku burnog raskida bacila u jezero.
Drama koja je obeležila devetu sezonu rijalitija dobila je nesvakidašnji epilog, i to zahvaljujući bivšoj učesnici Mini Vrbaški. U fokusu se našao upravo verenički prsten, simbol ljubavi Aneli i Luke, koji je posle žestokog prekida njihove veze završio na dnu jezera na imanju u Šimanovcima.
U naletu besa, nakon svađe i konačnog kraja veridbe, Aneli je skinula prsten i bacila ga u vodu, jasno stavljajući tačku na njihov odnos.
Ipak, tu nije bio kraj priče. Mina Vrbaški odlučila je da uzme stvar u svoje ruke - izvadila je prsten iz jezera i time pokrenula novo poglavlje ove neobične sage.
"Nema više vrednost"
Govoreći o svom potezu, Mina je otkrila gde se prsten sada nalazi, ali i kakve planove ima sa njim. Kako kaže, nekadašnji simbol ljubavi želi da pretvori u nešto plemenito.
- Prsten je i dalje kod mene. Mislim da više nema svrhu kakvu je imao... Rekla sam da ću ga dati u humanitarne svrhe. Smatram da je bolje da taj novac ode nekom detetu kome je zaista potreban. Već sam se raspitivala, njegova vrednost je oko 30.000 dinara u zlatari. To je već lomljeno zlato, što se može proveriti. Uopšte više nema vrednost koju je imao - izjavila je Mina za Pink.