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Aneli Ahmić, učesnica rijalitija "Elita 9", ostala je bez vereničkog prstena koji joj je poklonio Luka Vujović, nakon što ga je u jeku burnog raskida bacila u jezero.

Drama koja je obeležila devetu sezonu rijalitija dobila je nesvakidašnji epilog, i to zahvaljujući bivšoj učesnici Mini Vrbaški. U fokusu se našao upravo verenički prsten, simbol ljubavi Aneli i Luke, koji je posle žestokog prekida njihove veze završio na dnu jezera na imanju u Šimanovcima.

U naletu besa, nakon svađe i konačnog kraja veridbe, Aneli je skinula prsten i bacila ga u vodu, jasno stavljajući tačku na njihov odnos.

Ipak, tu nije bio kraj priče. Mina Vrbaški odlučila je da uzme stvar u svoje ruke - izvadila je prsten iz jezera i time pokrenula novo poglavlje ove neobične sage.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

"Nema više vrednost"

Govoreći o svom potezu, Mina je otkrila gde se prsten sada nalazi, ali i kakve planove ima sa njim. Kako kaže, nekadašnji simbol ljubavi želi da pretvori u nešto plemenito.

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški dobila emotivnu poruku od roditelja Foto: Printscreen Pink