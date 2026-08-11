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Bivši verenici Aneli Ahmić i Luka Vujović suočili su se prvi put nakon rijalitija u emisiji "Narod pita".

Tenzija je bila sve vreme prisutna, a kulminacija se dogodila kada je Vujović otkrio da drugoplasirana učesnica rijalitija koristi lažan profil u koji je on i dalje ulogovan i sve može da prati.

"Sita je lopov i uništila je celu porodicu"

Luka je tvrdio da Aneli taj nepoznati profil koristi da pljuje porodicu i ljude koji joj nisu naklonjeni.

- Evo snimak o njenom odnosu sa Sitom. Svi čujete kako govori da je Sita lopov i da je uništila celu porodicu - izjavio je Luka, pa dokazao svoje reči.

- Čula sam da je on mene snimao sve vreme dok smo bili u vezi. U svakoj porodici se dešavaju problemi, pa i kod mene. Čovek je glumio da je naša veza idealna, a on je mene samo snimao po ceo dan. Razočarala sam se u sebe da čovek s kojim sam delila parče hleba ima sve snimke o meni - rekla je Aneli vidno razočarana.

"Ti sve lažeš"

- Ti si meni pokušala da uništiš život, ti si samo za snimanje jer sve lažeš. Ja se tvojih budala ne plašim - odbrusio joj je Luka dok je Aneli tvrdila da njegovi postupci govore isključivo o njemu.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Luka Vujović Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Printscreen YouTube

Veridba

U emisiji "Premijera" Luka Vujović je nedavno otkrio da uskoro planira da veri svoju trudnu devojku Anitu Stanojlović.

- Ne bih da pričam o tome, jer onda se neće iznenaditi. Može se reći da imam veliki razlog da ne treba da razmišljam niti da se dvoumim. Naravno prioriteti su nam njeno zdravlje, bebica, sve je okej, hvala dragom Bogu - rekao je Luka, a onda otkrio kako mu je bilo kada je prvi put čuo otkucaje bebinog srca:

1/5 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Marko Karović

- Bili smo kod lekara, čuo sam otkucaje srca, neverovatno je, i dalje sam pod utiscima, koliko vrede one male sličice. Kad čovek razmisli o svemu shvati da je porodica sve.

Vujović je istakao da je Anitu prihvatio svaki član njegove porodice i da imaju blagoslov za zajednički život i budućnost.

- Prezadovoljan sam jer je cela porodica uz nas, svi su je videli i prihvatili, svi, svaki član porodice i to je naša pobeda - rekao je Luka koji je skoro putovao.