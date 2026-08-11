ANELI PRAVI SPEKTAKL ZA 37. ROĐENDAN! Otkriveno gde slavi, a društvo joj pravi OVAJ učesnik Elite 9 (FOTO
Vicešampionka "Elite 9" Aneli Ahmić danas slavi 37. rođendan. Ona je svoj poseban dan dočekala gostujući u emisiji "Narod pita", a onda se uputila pravo na aerodrom.
Aneli je otišla u Dubrovnik, gde pravi gala slavlje.
Sela je u avion, te je podelila sa pratiocima ko joj pravi društvo u istom.
Sa njom je učesnik "Elite 9" Ilija Pečenica, koji se snimao sa njom tokom leta.
Suočavanje bivših verenika
Podsetimo, bivši verenici Aneli Ahmić i Luka Vujović suočili su se prvi put nakon rijalitija u emisiji "Narod pita".
Tenzija je bila sve vreme prisutna, a kulminacija se dogodila kada je Vujović otkrio da drugoplasirana učesnica rijalitija koristi lažan profil u koji je on i dalje ulogovan i sve može da prati.
"Sita je lopov i uništila je celu porodicu"
Luka je tvrdio da Aneli taj nepoznati profil koristi da pljuje porodicu i ljude koji joj nisu naklonjeni.
- Evo snimak o njenom odnosu sa Sitom. Svi čujete kako govori da je Sita lopov i da je uništila celu porodicu - izjavio je Luka, pa dokazao svoje reči.