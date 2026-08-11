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Vicešampionka "Elite 9" Aneli Ahmić danas slavi 37. rođendan. Ona je svoj poseban dan dočekala gostujući u emisiji "Narod pita", a onda se uputila pravo na aerodrom.

Aneli je otišla u Dubrovnik, gde pravi gala slavlje.

1/5 Vidi galeriju Vicešampionka "Elite 9" Aneli Ahmić danas slavi 37. rođendan. Ona je svoj poseban dan dočekala gostujući u emisiji "Narod pita", a onda se uputila pravo na aerodrom. Foto: Printscreen, Prinscreen

Sela je u avion, te je podelila sa pratiocima ko joj pravi društvo u istom.

Sa njom je učesnik "Elite 9" Ilija Pečenica, koji se snimao sa njom tokom leta.

Suočavanje bivših verenika

Podsetimo, bivši verenici Aneli Ahmić i Luka Vujović suočili su se prvi put nakon rijalitija u emisiji "Narod pita".

Tenzija je bila sve vreme prisutna, a kulminacija se dogodila kada je Vujović otkrio da drugoplasirana učesnica rijalitija koristi lažan profil u koji je on i dalje ulogovan i sve može da prati.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Luka Vujović Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Printscreen YouTube

"Sita je lopov i uništila je celu porodicu"

Luka je tvrdio da Aneli taj nepoznati profil koristi da pljuje porodicu i ljude koji joj nisu naklonjeni.

- Evo snimak o njenom odnosu sa Sitom. Svi čujete kako govori da je Sita lopov i da je uništila celu porodicu - izjavio je Luka, pa dokazao svoje reči.