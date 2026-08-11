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Ulčesnik "Elite" Luka Vujović sinoć se suočio u emisiji "Narod pita" sa ženom koja je napravili veliki problem njegovoj partnerki Aniti Stanojlović.

U emisiju se uključila žena koja se predstavila kao Mirka, koja je prvo prozvala Aneli Ahmić i počela da je vređa.

- Aneli dobro zna ko sam. Ja sam njena podrška koja je dovela do drugog mesta, a Sita mi je pretila da će me rasporiti - rekla je gospođa, na šta se Aneli šokirala, a potom odbrusila gledateljki:

- Ma, šta vi lupate, bre.

Luka tvrdi da je Aniti mesecima uništavala život

Ovu svađu je prekinuo Luka i raskrinkao gospođu na liniji, jer je dobila hitnu dojavu od Anite da joj je ova gospođa mesecima zagorčavala život.

- Anita mi je na liniji, ona zbog vas ima ozbiljan problem i slali ste joj policiju na kuću. Imamo i vaše podatke - rekao je on, a ona je sve demantovala.

1/5 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Marko Karović

- Ona tako kaže, piše, "Ova što se uključila je mene prijavila i majku moju. Napravila mi je haos, išla mi policija kod babe i dede. Imaću suđenje oko tebe, pričaću ti", ja vas ne znam, samo prenosim ono što kaže Anita - rekao je Luka, a potom je Aneli rekla da Luka laže i da zna ko je ova žena:

- Znaš ti ko je ova žena, jer me je zvala kada smo ležali. Nisam joj se javljala i Biljana je bila non-stop s njom na vezi. Pisala mi poruku, zvala konstantno i rekla mi je da se čuje sa Biljanom, možda su nastavile kontakt, a možda Luka ni ne zna da je ona pričala sa njegovom majkom - rekla je Aneli.

Gledateljka je poručila Luki da mora da ima dokaze za to što iznosi i da nema pravo tek tako da je osuđuje.

- Aneli, ti ćeš biti tužena za ovo što iznosiš na moj račun - kratko je rekla gledateljka.

Suočavanje bivših verenika

Podsetimo, bivši verenici Aneli Ahmić i Luka Vujović suočili su se prvi put nakon rijalitija u emisiji "Narod pita".

Tenzija je bila sve vreme prisutna, a kulminacija se dogodila kada je Vujović otkrio da drugoplasirana učesnica rijalitija koristi lažan profil u koji je on i dalje ulogovan i sve može da prati.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Luka Vujović Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Printscreen YouTube

"Sita je lopov i uništila je celu porodicu"

Luka je tvrdio da Aneli taj nepoznati profil koristi da pljuje porodicu i ljude koji joj nisu naklonjeni.

- Evo snimak o njenom odnosu sa Sitom. Svi čujete kako govori da je Sita lopov i da je uništila celu porodicu - izjavio je Luka, pa dokazao svoje reči.