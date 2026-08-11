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Uroš Stanić, jedan od zapaženijih učesnika rijalitija "Elita", odlučio je da napravi novi korak u svojoj karijeri i uplovi u muzičke vode!

Naime, Uroš je na svom Instagram profilu najavio da uskoro stiže njegova prva pesma, čime je među svojim pratiocima izazvao veliko interesovanje. Iako za sada nije otkrio sve detalje o numeri, njegova objava bila je dovoljna da pokrene lavinu komentara i pitanja o tome kada će publika moći da čuje njegov muzički prvenac.

1/7 Vidi galeriju Uroš Stanić po izlasku iz Elite 9, finale Foto: Marko Karović

Bivši rijaliti učesnik se ovim povodom oglasio, te otkrio da je u ovaj projekat uložio više hiljada evra.

- Da, izbacujem prvu pesmu i odlučio sam da uplovim u muzičke vode. Uložio sam puno para, trudna u sve ovo i ljude očekuje spektakl. Pesma je jako ekstravagantna i ljude će da se čuju, a i kad vide spot. Ja sam u ovo uložio više hiljada evra i ozbiljni ljudi rade na ovom projektu, ceo tim. Jedva čekam da sve završi i da moja prva pesma i spot ugledaju svetlost dana. Odlučio sam da se medijski povučem kako bih mogao što bolje da radim na ovome što spremam - rekao je Uroš Stanić za Pink.rs.

Napad na superfinalnoj žurki

Podsetimo, završna proslava povodom kraja devete sezone "Elite", koja je u jednom trenutku bila ispunjena muzikom i slavljem, završila se incidentom o kojem se dosta pričalo.

Sve se odigralo dok su Asmin Durdžić i Maja Marinković pozirali okupljenim fotografima. U njihovoj neposrednoj blizini nalazio se Uroš Stanić, koji im je sve vreme dobacivao komentare, zbog čega je atmosfera postajala sve napetija.

1/8 Vidi galeriju Asmin Durdžić nasrće na Uroša Stanića Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Prema navodima očevidaca, Asmin je u više navrata tražio od Uroša da se udalji, ali kada se to nije dogodilo, usledio je fizički obračun. Durdžić je prišao Staniću, uhvatio ga za vrat i oborio na pod, nakon čega je reagovalo obezbeđenje i razdvojilo dvojicu učesnika, sprečivši dalju eskalaciju sukoba. To, inače, nije bio prvi put da Asmin nasrne na njega.

Nekoliko sati nakon incidenta oglasio se i Uroš Stanić na svom Instagram profilu, gde je izneo svoju verziju događaja.

- Sinoć sam na superfinalnoj žurci fizički napadnut od strane dotičnog Asmina, gde me je uhvatio za vrat, bacio na pod i tukao... Tek sad se oglašavam jer u toku napada mi je polomio telefon koji je sada popravljen... I paradoks svega ja izbačen od strane obezbeđenja. Sramota. Slučaj je prijavljen policiji, a obezbeđenje treba da bude sramota - napisao je Uroš.