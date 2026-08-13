Slušaj vest

Milica Veličković nedavno se suočila sa Borislavom Terzićem Terzom u Crnoj Gori gde su se sreli na letovanju. O sukobu sa nekadašnjim partnerom sada je prvi put progovorila.

Milica je sada otkrila kako se oseća i rekla da joj mnogo znači što je i ćerka sa njom na odmoru.

- Nije mi bila toliko turbulentna. To je malo samo tako izgledalo, to je više drugim ljudima turbulentno nego meni. Ja sam ti našla fazon, ma navikla sam. Nema tu meni turbulencija. Tako da se super osećam. Došla mi je Barbara, tako da mi je sad lakše od kada je ona tu. Ovih nedelju dana koje sam provela bez nje su mi bili totalno nepotrebni u životu. I neću to više raditi. Pošto sam se dogovorila... ona je bila sa mojom mamom na putu, nešto ja malo da odem tamo-ovamo. To je tako nekako ispalo da sam ja došla, ali eto, sad je i ona tu pa će mi biti lakše. Ostajemo tu još neko vreme - rekla nam je na samom početku i otkrila kako su izgledali dani odmora bez ćerke.

- Jedva sam čekala jer ja uopšte nisam više u tom fazonu. Ja sam nešto kao mislila da ću se odmoriti, ovo-ono. Prva dva dana nisam mogla ni da spavam. Samo sam kuckala poruke mami: „Gde je, šta je?“ Ustajala sam u 7-8:00 ujutru jer ja sam navikla tako da ustajem. E onda sam treći dan, kad sam taman mogla da se odmorim, dobila upalu uha. Onda me to satralo. Dva dana nisam ni otišla na plažu. Ali eto, taj jedan dan baš kad sam otišla na plažu je bio tako kao turbulentan. Što nije, iskreno, meni bilo turbulentno, samo nepotrebno. Ali eto, šta da radim. Mislim, to je moglo da se desi i u Beogradu, pa ne gledam tako. Mislim, ne gledam sad... nisam se ja nešto kao potresla oko toga. Ne znam, nekako su se ljudi više potresli nego ja. To sam primetila, al' ne znam što.

Ona je rekla da se sada uverila da zaista ne bi mogla nikada da uđe u rijaliti i odvoji se od ćerke.

- Potvrda je bila definitivna. Bukvalno sam to razmišljala. Rekoh, brate, mene još neko ako bude pitao da l' ću ja ući u rijaliti, ja ću da kažem: „Ja sam bila sedam dana bez nje, meni je to dovoljno.“ I to ne sedam dana da ja ne znam ništa o njoj, da se ne čujemo, i to preko video poziva. Hajde i to, i da ona ne uživa isto. Znači, nije ona sad otišla ne znam gde, dete je sa mojom mamom. Moja mama nije imala s kim da ide, pa ja kažem: „Hajde, odmori se.“ Mislim, ja sam 19 meseci u punom gasu što se tiče nje i stvarno sam loše i spavala i ovo i ono. Jeste da ona ide u vrtić i sve, ali nekako ja nikako nisam mogla da se odmorim. Ne znam zašto, i ja kao „hajde doći ću ovde, odmoriću se“. Međutim, samo sam dobila kontra-efekat i jedva sam čekala da dođe. Znači, nigde više ne odmaram sama. Možda dva-tri dana maksimalno ako će da ide negde s mamom, više od toga ne. Nema ko šta da vidi. Ja i kad bude nešto, nikad ne krijem ništa. Šta imam da krijem? Ja sam slobodna žena, mlada žena, razumeš? Tako da, eto. Nema kod mene šta specijalno da se vidi, kao da mene sad neko juri. Šta ćeš ti? Mislim, ništa - rekla je, pa progovorila o novoj ljubavi:

1/5 Vidi galeriju Bivša učesnica "Elite" Milica Veličković gostovala je u emisiji "Amidži šou", gde je otvoreno govorila o najtežem periodu svog života, Foto: Pink

- Svi udvarači su mi se razbežali kad je nastalo to na plaži, pošto je to onako buknulo po medijima i onda su mi svi živi slali poruke. Šalim se. Ne samo udvarači, nego su mi svi slali poruke. Mislim da su svi u fazonu „ovo se nikad neće završiti“. Tako da ja ne pripadam ovde da bi svaki lik bio u tom fazonu. Tu je meni društvo ono koje ja znam. Vidi, ja kad sam dolazila ovde, oni nisu ni čuli za Veliku plažu pošto oni ovo zovu Ada Bojana. Nije ovo Ada Bojana, Ada Bojana je tamo dole gde su sojenice gde sam ja smeštena. Oni su počeli da dolaze svi tek sad skoro, i onda ću ja naprosto, nakon toliko godina, morati da promenim svoju destinaciju za letovanje jer je ovo stvarno previše za mene, stvarno previše. Ono, mislim da ti ne nabrajam sad koga sam sve srela, još van njega, od ostalih ljudi. Koja mi je poenta toga, znaš, stvarno meni... ne znam gde da idem, u Grčku negde, neko mirno mesto. Lupiću nešto, moraću nešto da nađem. Vezana sam za Crnu Goru, ali moraću da je promenim definitivno.

O susretu sa Terzom

Ona se osvrnula i na susret sa Terzom koji je protekao veoma burno.

- Ne, pa ništa se nije desilo. Samo smo naleteli jedno na drugo na plaži. Tako su se nekako zvezde spojile taj dan, ja ne znam kako. I ne mislim ja da je on došao namerno zbog mene, niti sam ja namerno zbog njega jer ja tu provodim godine unazad. Samo mislim da je možda mogao da zna pa da izbegne. Jer ja znam, recimo, neka mesta gde je on, pa izbegavam. Ja, recimo, nisam došla na finale ove žurke sad „Elite“, htela sam da idem, ali bila sam u fazonu da će verovatno on biti tu. Što bih ja sad to nešto, kad se mi već nismo ni čuli pre toga. Ali eto, džabe sve, izgleda da mi moramo da se sretnemo, da moramo da imamo neku scenu, da je to jednostavno neizbežno. Ja se stvarno nadam da će tome doći kraj jer to nikome dobro ne donosi. Kapiraš? Šta svi imaju da znaju? Još on ide, oglašava se tamo iz bazena, nešto priča, on sad prepričava naš razgovor. Mislim, ja neću da prepričavam naš razgovor kakav je bio. Niti ću da ti kažem da li je nešto slagao, niti da li je nešto dodao, jer ne želim, brate. Nismo... razumeš? Niti sam ja došla na letovanje da se šalim s njim, niti ovo niti ono. To je trebao da bude neki razgovor koji smo trebali da imamo privatno - rekla je ona, pa nastavila:

- A on je to ispričao kao da to sad mora da se zna, kao da će ceo svet da stane ako se Milica i Terza nisu videli, ili su rešili ili nisu rešili. Mislim, čoveče, malo polako, ali nije izgleda mogao da izdrži. Tako da ja neću ništa dodavati na to. Iskreno, nemam šta ja da ti kažem sad na to što smo se sreli. Mogli smo se sresti i u tržnom centru. Pa šta sad, ja treba da idem i prepričavam šta smo Terza i ja pričali kad smo se videli? Neću. Mi imamo suđenja svakako, tako da nisu mi to neke stvari za prepričavanje. Niti osećam potrebu, niti moram, niti sam ja više u fazonu da će on mene da iznervira pa da ću ja da krenem sad na njega. On je mene iznervirao i u rijalitiju milion puta i ovo i ono. Tako da stvarno nema potrebe da ja sad tu nešto prepričavam. I šta mu ja zameram, to ceo svet zna, i šta on meni zameram. I da li će videti dete... Pa nije poenta da l' će videti dete, poenta je valjda da li će odgajati dete. To je poenta, ali to nije pitanje za mene, razumeš? Znači, ja molim i apelujem na sve da mene ne pitaju da li će Terza videti dete, nego da promene pitanje u „da li će ga odgajati“, ali da ga postave njemu. Jer ja nemam odgovor na to pitanje. Što se mene tiče, ja sam to već ispričala više puta i u emisijama: Milica dete nikad nije branila. Eto, samo to mora da se zna. Ali način viđanja i prilaženje detetu je nešto sasvim dvadeseto, na šta opet ja ne mogu da budem fokusirana da radim nešto umesto nekoga. Eto, tako mogu to nekako da ti objasnim. Mene su zvali iz medija, ja razumem sve, nemam ništa protiv, ali ne volim to – desilo se nešto i odmah „hajmo sad da pričamo“. Pritom smo se već dogovorili da ćemo se snimati kad mi Barbara dođe, pošto znaš da sam bila malo depresivna, da nisam mogla. Kad smo dogovorili datum, svakako smo znali da ćemo snimati ovo. Što bih ja sad trčala da se oglašavam? Ja jedino kad sam se oglasila je bilo ono na mom storiju odmah kad se desilo krštenje, jer mi je tad stvarno eksplodirao profil. Ali to je bilo dosta i zbog mojih prijatelja koji dolaze na krštenje, a koji nisu bili u crkvi nego je trebalo kasnije da dođu u restoran. Pa da ne bi ljudi dolazili i pitali šta je, jer su tu i novinari... Ja sam to uradila najviše da ispoštujem njih, a ne medije, iskreno da ti kažem. Hajde kao, hoću da budem korektna prema svima, ali su mi bili preči moji prijatelji da znaju šta je i kako je u toj situaciji - rekla je Milica, pa nastavila:

- Tako da sve ostale situacije koje će se dešavati s njim... Zamisli da se ja oglašavam za svako naše saslušavanje. Ja sam to možda radila prošle godine, ali mene su prošle godine neke stvari bolele. Mene je bolelo što je on upoznao dete i otišao tu noć na Zlatibor. Mene je bolelo što je on trebao da dođe po dete u subotu, pa mi se nije javio do popodne jer se napio, pa je došao u nedelju, drugi put u životu kad je trebao da je vidi. Razumeš? Mene su te stvari tada bolele. Sad, da li će on nju da vidi 15. avgusta ili 15. septembra, ili će da uđe u rijaliti i neće je videti još godinu dana – mene to više ne zanima. Znači, ja kad nešto ostavim iza sebe, to je iza mene. Meni je dugo vremena trebalo, dosta lekova, dosta stručne pomoći, dosta pomoći prijatelja i porodice, ali ja sam takva. To je sad iza mene i to je to. Ja sam cigare pušila devet godina, pa je ne bih zapalila sad da mi daš milion evra. A ne da se ja sad bakćem sa Terzom i da se svađam. Neću, brate. Ako on hoće, neka se svađa. Ja ne želim i to je to, razumeš? Nemam snage. Znaš i sam da mene to smara. Evo, mene to stvarno smara. Ja ne znam kako nekoga i dalje zanima bilo šta o Milici i Terzi, evo ne znam zbog čega... Da, stvarno hoću malo da iskuliram, da se saberem u glavi, da vidim šta ću – da li ću nastaviti samo sa YouTube-om. Smara me Instagram, stiže mi 500 poruka dnevno, fokusiram se na gluposti koje me ne zanimaju. Vidiš da ni reklame ne radim, ništa nisam kačila dok sam ovde jer stvarno hoću malo da iskuliram od društvenih mreža. A opet ne mogu jer tu zarađujem. Ali daću sebi malo odmora, pa ćemo biti malo u minusu.

- Umesto da provodim vreme normalno, da igram mau-mau i radim normalne stvari, meni stižu poruke: „Jesi videla, ovaj je rekao ovo u intervjuu, ovaj te prokomentarisao...“ I još na sve to, šlag na tortu, ovaj susret koji se desio. Stvarno ću malo da iskuliram, pa ćemo da vidimo šta ćemo za dalje. Da li ću se zaposliti, to isto moram da vidim, jer ja ne mogu da očekujem nešto od bilo koga, iskreno, osim od moje mame i babe. Ali nisu ni one dužne da me izdržavaju, je l' tako? Tako da, videćemo šta će dalje biti.

"Probudio mi se bes"

Ona je otkrila i koja emocija joj se javila kada je videla Terzu.

1/8 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza ispao iz Elite 9 u superfinalu Foto: Marko Karović

- Bes. Meni je opet proradio bes. Ja sam mislila da neću imati tu reakciju, ali kad god njega vidim, u meni se javi bes i ljutnja, naravno. Zato što se nas dvoje tu susrećemo kao dva najgora neprijatelja. Baš sam doživela jedan veliki blam ponovo. Ali eto, šta da radim. Naravno, nije blam zbog mene. Ja u rijalitiju nisam, niti ću ikada više biti. Niti sam tamo, niti meni neko vređa dete na televiziji pa da ja prelazim preko toga.. E, to je velika razlika između mene i njega i uvek će biti. Ne možemo nas dvoje nikada da budemo na istom nivou - rekla je i osvrnula se na Terzinu izjavu da ga je ona zvala nakon sukoba.

-Pa videla sam. Mislim, i jesmo se čuli nakon toga. On je meni poslao pare tada. Znam da to nije rekao u toj izjavi, a znam da će doći do toga, pa da kažem odmah. Poslao mi je pare koje sam ja, naravno, oberučke prihvatila, zato što ću uvek prihvatiti pare, i ti sad da mi ih pošalješ – prihvatila bih. Tako da, eto, da ne bude da ja to sad nešto krijem jer sam uvek pričala „nije mi davao, nije mi davao“. E pa, prešli smo sa cifre od prošle godine i dodali smo jednu nulu. Tu moram da ga pohvalim - rekla je i dodala:

- Poslao mi je 1.000 evra Terza da imam. Ali opet, vidiš, nije sve u tome. Šta imam od toga? Šta imam od toga kad sam zbog tih 1.000 evra dobila blamčinu? Opet blam, opet blam. Razumeš? Jer mora da se desi taj blam na plaži da bi on meni poslao pare. Ali eto, kod nas očigledno tako mora. Da ne bude posle, jer ja znam – čim se on bude nadovezao, čim krene neki rat prema meni, on će odmah: „Poslao sam joj toliko i toliko, ovo-ono.“ Eto, nema potrebe za tim, ja sam sama rekla. Sama sam rekla zato što će doći do situacije da ćemo se posvađati i onda će biti priča kako ja to nisam rekla, a da su meni pare najbitnije, pošto se priča da su meni pare najbitnije. Naravno da sam oberučke prihvatila. On meni duguje mnogo više od toga. Koliko on meni duguje, on meni ne može da se naplaća. Ne za dete, nego meni! Ali nema veze. Tako da, to je to što se tiče tog našeg razgovora. Da, zvala sam ga zbog toga jer mi je tada poslao pare, ali se ništa dalje nismo dogovorili. Ostali smo bez ikakvog dogovora.

Prokomentarisala je i to što je Terza najavio kontratužbu.

1/4 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza opleo po Milici Foto: Kurir

- Kontratužbe, neka stavi... Šta ću mu ja, ja sam njega svakako tužila za uvrede. To je to. Još sam ja ljudi tužila, nije samo on tu. Ali ne znam šta da ti kažem, to je njegovo mišljenje. On ako misli da tako treba, svaka mu čast. Ali on je mislio da je okej da bude u vezi na televiziji dok mu je verenica trudna kod kuće. Tako da ne bih ja njegove rezone uzimala previše ozbiljno niti im pridavala značaj. Tužbe nemaju veze s tim što je on mene vređao. To nema veze sa njegovim odnosom prema detetu, to su dve odvojene stvari. Znaš kako su meni pričali: „Odvoji ljubavni odnos od roditeljstva. On je loš partner, ali biće dobar otac.“ E pa, ti budi dobar otac. Kakve veze imaju tužbe sa Barbarom? Nemaju nikakve. Neka ide tamo, neka priča šta hoće i to je to. Ja moram da se branim, ja sam majka. Ja moram da odbranim sebe, a on neka vidi šta će da kaže. Razumeš? Pa ne može baš „kada poželi“. Ja sam rekla da on treba mene da tuži da bi bio upisan kao otac, jer mi moramo sudski da imamo na papiru sve – šta, kako i koliko. Jer drugačije, očigledno, nas dvoje ne možemo da funkcionišemo. Izvinjavam se, duva vetar... Ne možemo da funkcionišemo najbolje i prosto ne želim da se nagađamo, jer mi budemo dobri tri dana, pa tri dana ne budemo, i to se nikada neće promeniti. Ja to što je on nama uradio i to što nas je ostavio kao dva slepa mačeta, ja to nikada neću moći da mu oprostim. Ja ne praštam nikome ništa, a kamoli ovo, bože sačuvaj. Tako da mislim da je najbolje da sve rešavamo sudski. Ovako, neka je vidi, ali ne može baš kad god poželi jer sam ja sad ovde, on je tamo, i ne želim da remeti moje i njene obaveze. Zato bih volela da se tačno zna šta i kako. U rijaliti je neću dovoditi sigurno kada bude ušao – hajde da kažem „ako bude ponovo ušao“, da ne budem proročica. Tako da, od toga nema ništa. Može da bude otac, ali otac učestvuje u odgajanju, a ne samo u viđanju. Pa evo, i ti si je sad video, i šta? Jesi li joj ti tata? Nisi. Tata odgaja, pere, kupa, čisti, sprema i sve ostalo. Tako da to sve moraš njega da pitaš – da li je spreman za sve to.

Kurir.rs/Blic