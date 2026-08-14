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Drugoplasirana učesnica "Elite 9", Aneli Ahmić, ima veliki problem sa društvenim mrežama otkako je napustila rijaliti.

Našla se na mukama

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Marko Karović

Naime, njen izvorni, prvi profil ugašen je pre nekoliko nedelja.

Iako se Aneli trudila da ga povrati, to nije bilo moguće, pa je ona danas odlučila da otvori novi i krene sa "prikupljanjem" pratilaca ispočetka.

Međutim, samo nekoliko sati od otvaranja profila usledio je novi šok - i ovaj profil joj je uklonjen, a odmah se oglasila njena podrška.

- Ugasili su Anelin profil. Molim za strpljenje. Uskoro će se rešiti problem - napisali su administratori njenih fan profila.

Suočavanje bivših verenika

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Luka Vujović Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Printscreen YouTube

Podsetimo, bivši verenici Aneli Ahmić i Luka Vujović suočili su se prvi put nakon rijalitija u emisiji "Narod pita".

Tenzija je bila sve vreme prisutna, a kulminacija se dogodila kada je Vujović otkrio da drugoplasirana učesnica rijalitija koristi lažan profil u koji je on i dalje ulogovan i sve može da prati.

"Sita je lopov i uništila je celu porodicu"

Luka je tvrdio da Aneli taj nepoznati profil koristi da pljuje porodicu i ljude koji joj nisu naklonjeni.

- Evo snimak o njenom odnosu sa Sitom. Svi čujete kako govori da je Sita lopov i da je uništila celu porodicu - izjavio je Luka, pa dokazao svoje reči.