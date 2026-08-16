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Nakon turbulentnog odnosa u devetoj sezoni Elite Aneli Ahmić i Filip Đukić su ponovo zajedno.

Đukić je došao kod nje u Dubrovnik, a na društvenim mrežama osvanuli su zajednički trenuci.

Ponovo zajedno

Iako je njihov odnos bio više platonski u Beloj kući, do kraja rijalitija su se izjašnjavali kao dobri prijatelji koji gaje emocije jedan prema drugom. Aneli je nakon izlaska sa imanja priznala da je razočarana u njega, ali su se stvari ipak preokrenule.

Filip je zapucao za Hrvatsku i došao da provede vreme sa njom, a ako je sudeći po fotografijama i snimcima, deluje poprilično zadovoljno.

Foto: Printscreen

Đukić i Ahmićeva su bliski, vrlo intimni, a ni ne slidaju osmeh sa lica, iako vezu nisu zvanično obelodanili.

Podrška publike nije zostala kada je u pitanju njihova ljubav, te su komentari na mrežama sve brojniji.

"Bravo, preslatki ste", "To, Lavice", "Aneli ipak nije utorak devojka", "Vidi se da se vole", "Meni su oni top", "Ljubav je pobedila" i mnogi drugi.

Utorak devojke

Filip Đukić u Eliti 9 stigao je do samog finala, a malo ko pamti da se proslavio u rijalitiju Parovi.

Đukić se i tada istakao atraktivnim fizičkim izgledom, ali i ljubavnim aferama, a ni u poslednjem rijalitiju nije bilo drugačije. Filip je svakog utorka na žurci bio sa drugom devojkom, a mnoge su se otimale za mrvu njegove pažnje.

Ahmićeva se plašila da je ne sačeka ista sudbina, te nije htela da napravi ozbiljniji korak u tom odnosu.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen

"Neću se videti sa Aneli"

Đukić je nedavno izjavio da veruje da od njihovog odnosa nema ništa.

- Pa ništa, Aneli i ja se čujemo. Sve je normalno, ali eto, nismo se videli. Možda ćemo se videti u emisiji “Narod pita” ako nas spoje. Ako ne, onda ne verujem da ćemo se videti. Mislim, nije ni ona za neke sad tu šeme, egzibicije. Tako da ne želim ni ja s njom da imam takav neki odnos, pa da posle toga ne ostanemo ni prijatelji. Bolje ovako da budemo prijatelji. Pa mislim, zajedno smo stavili tačku. Nisam je stavio samo ja, nego i ona. Ali tako je. Šta da radimo, mora se nekad razmišljati i glavom, ali gornjom, znaš.