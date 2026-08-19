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Filip Đukić nakon izlaska iz rijalitija prvi put se suočio sa damama koje su dobile etiketu "utorak devojke".

Đukić je tokom noći ratovao najviše sa Jovanom Cvijanović koja je sve od sebe dala da dokaže da je bila intimna sa njim i u spoljnjem svetu.

Majica kao dokaz

- Ja sam rekla i svako može da zaključi šta se dogodilo. Biću ironična, zvao me je jer nemam svoj stan i da gledamo film. Nismo jeli kokice, naručio mi je mek, dva čizburgera i veliki pomfrit za mene - rekla je Jovana.

- Ti si majicu donela. Ti si prsla - rekao je Filip.

- Dosta ti informacija imaš o meni s obzirom da te ne zanimam. Ti lažeš da se nisi čuo sa mnom, a ja spavala kod tebe. Ja sam statuse počela da kačim kad me je isponižavao. Deset meseci nisi ponizio nijednu ženu - nastavila je Jovana.

- Je*o me dan kad sam te upoznao i j*bo. Bori si se ućutala ko mala maca - rekao je Filip.

- Ti si taj koji je slagao Aneli. Ja sam slobodna devojka - rekla je Jovana.

- I ja sam slobodan. Ne mogu da verujem. Tebi je to ponos da kažeš na televiziji. Ti lažeš - rekao je Filip.

Aneli o Filipu

Filip Đukić vratio se iz Dubrovnika gde je proveo neko vreme sa Aneli, te su se mnogi pitali da li su sada i zvanično u vezi.

Aneli je za Pink.rs otkrila istinu o njihovom odnosu.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen

- Bilo nam je odlično, zabavili smo se. Bili smo ceo dan na plaži, išli na koncert, sutra smo se kupali, uživali naredna dva dana, Filip, Pečenica i ja. Filip je bio smešten u hotelu, a Pečenica i ja kod mene kući. Drugari smo, sve je isto kao i u "Eliti", sve što se desilo tamo, dešavalo se i napolju - govorila je Aneli za Pink.rs.