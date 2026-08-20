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Aneli Ahmić i Filip Đukić imali su tubulentan odnos tokom "Elite 9", a iako nisu bili zvanično ljubavni par, privlačili su jako veliku pažnju jer nisu krili da gaje emocije jedno prema drugome.

Mnogi su mislili da će dešavanja između njih dvoje biti okončana kad se završi deveta sezona najgledanijeg rijalitija u regionu, ali do toga ipak nije došlo. Na društvenim mrežama usledio je pravo šok kad je Filip otišao u Dubrovnik kod Aneli, a svojim objavama privukli su jako veliku pažnju.

"Znam da mi niko ne veruje"

Fiilip je nakon što se vratio iz Hrvatske progovorio o odnosu sa Aneli i otkrio u kakvom su statusu trenutno.

- Bilo je prijateljski slađe, sada. Da, jesam, imao sam lepše društvo...Ništa, družimo se, ja znam da mi niko ne veruje. Evo sada sam pitao Vanju Prodanović za Ivana Marinkovića, kaže: "Dovezao me je, u super smo odnosima, prijateljskim", ja njoj verujem. E sada, meni niko ne veruje, zašto?! - rekao je Filip za Pink,rs i dodao:

Filip Đukić Foto: Printscreen

"Bilo nam je super"

- Mi smo prijatelji, družimo se, bilo nam je super i to je to. Ne, bez beneficija...I unutra smo se grlili i to, pa ništa nije bilo. Stavila nogu preko mojih i slikala je. Jovana pevačica je baš stručna za te neke stvari.

"Drugari smo"

Aneli je pre Filipa ispričala sličnu verziju, te je priznala da su samo prijatelji.

Aneli Ahmić proslavila 37. rođendan Foto: Printscreen Instagram

- Bilo nam je odlično, zabavili smo se. Bili smo ceo dan na plaži, išli na koncert, sutra smo se kupali, uživali naredna dva dana, Filip, Pečenica i ja.  - govorila je Aneli za medije.

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Aneli Ahmić i Filip Đukić besni jedno na drugo

07:11
Prva izjava drugoplasirane učesnice Aneli Ahmić Izvor: Kurir