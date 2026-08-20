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Filip Đukić potpisao je ugovor za Elitu 10 iako je proteklih meseci govorio da je nezadovoljan svojim učešćem u prethodnoj sezoni. On je sada otkrio šta mu je motiv ulaska.

Filip je priznao da mu je motiv ulaska novac i ističe da se nada da će se ove godine primernije ponašati.

O odnosu sa Aneli

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen

- Cilj je novac jer sam imao neuspeh u prošloj sezoni, a taj novac ne mogu ni na jedan drugi način da zaradim. Pokušaću ove godine da budem normalniji i mislim da će mi poći za rukom jer sam isceđen od prošle sezone - rekao je Filip Đukić i otkrio šta se dešavalo dok je bio kod Aneli u Dubrovniku.

- Ništa nije bilo, kupali smo se, jeli, družili se. Izašli smo jednom. Ostao bih sigurno još dva dana, ali moram sam da se vratim u Beograd zbog gostovanja u emisiji Narod pita - rekao je, pa priznao:

- Suzdržavamo se, odnos nam je prijateljski. Oboje iniciramo kontakt, ali bolje je ovako za oboje jer ćemo u suprotnom za*rati nešto. Ne znam šta će biti ako uđe u Elitu 10. Hteo sam ja i tamo da mi imamo nešto, ali dolazi do sukoba glave i požude.

Filip Đukić se osvrnuo i na šuškanje da će u desetu sezonu ući pobednica Zadruge 1, Kristina Kija Kockar.

- Ja protiv Kije nemam ništa, bilo je tu i varnica i strasti. Istina o našem odnosu se zna, ali ja to ne potenciram i ne pričam o tome. Mogao bih ja sa njom da imam okej odnos ako uđe u Elitu, ali ne verujem da bi ona imala.

I Miljana Kulić ulazi u Elitu

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

Podsetimo, Miljana Kulić potpisala je ugovor za Elitu 10.

- Spremna sam, davno sam potpisala ugovor. Tako da ja ulazim a danas sam dobila prijateljicu na Pinku, pa ćemo da vidimo. Ne ulazim ni na čiji nagovor, pozvana sam, prihvaćeno je, odgovaraju mi uslovi. Na mamin nagovor ne bih ušla, ali nisam je poslušala kao i uvek. Ona je bila besna kada je čula, rekla je da je ne zanima, pa se posle odljutila - rekla je ona između ostalog za Blic.