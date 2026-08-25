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Milena Kačavenda progovorila je o svom učešću u Elite 9 i sumirala utiske.

Na samom početku je priznala da je u dilemi da li bi ponovo ušla na velelepno imanje.

"Mnogi bi želeli da ne uđem"

- Posle svega što sam preživela, mislim da ne bih ponovo ušla. Ali, moram da priznam onu moju najdublju intinu, imam poriv da uđem ponovo sad kad sam jaka, da im se krvi napijem. Mnogi bi želeli da ne uđem, ali i interes je tu, jer ja sve radim za svoju decu. Ne bih da se zareknem, hoću ili neću, ali razmisliću. Možda da pojedincima objasnim nešto, sa sve Ivanom Marinkovićem koji se jedini pokazao kao muškarac - rekla je Milena u emisiji "Bunker".

Foto: Kurir

"Ana je mufljuz po prirodi"

Kačavenda je progovorila i o odnosu sa bivšom drugaricom Anom Ćurčić.

- Mi smo drugarice puno godina bile. Ona je imala svoju životnu priču, razvela se, upoznala Zvezdana... Više puta smo bile na ivici da prekinemo prijateljstvo. U dva navata me je slagala... Bila sam u žestokoj svađi. Ona je mufljuz po prirodi, voli tako da smulja nešto. Kad se desilo to što se desilo sa Zvezdanom i Anđelom u rijalitiju, ona je to teško podnela, na lekovima. To joj je bilo najgore u životu i ja sam htela da budem tu. Pitala me je kad je stigao poziv da li želim da joj budem podrška. Ja sam je životom branila. Napolju su je osuđivali jer je ušla da ga vrati, a ne da ga se reši, i ja sam bila iznenađena jer je dogovor bio drugačiji - govorila je Milena i dodala:

1/6 Vidi galeriju Milena Kačavenda i Ana Ćurčić Foto: Printscreen YouTube

Razlog prekida prijateljstva

- Napunili su joj glavu dušebrižnici i da je samo evro dobila od podrške, nju bi sačekalo 100.000 evra. Ja sam bila u šoku. Ne znam nikoga konje dobio toliki novac. Trebala je da me zaštiti kad se pričalo o tome da sam ja trošila pare, a ne da kaže da nije stigla da priča sa mnom. Ja sam tu poludela i oterala je. Kasnije je stigao poziv u rijaliti i ja sam htela da ispričam svoju priču i da odem kući. Zašto me nije tužila za pare koje sam ukrala ako je tako? Na kraju je ispalo da sam ja iskoristila nju za popularnost koja meni nikad nije ni trebala...