"SLEDEĆI PUT NEKA DOBIJE.." Bivši dečko Sanje Grujić ulazi u "Elitu 10" potkačio je pa se mimoišao sa Anđelom ispred Pinka: Uskoro sledi veliki haos!
Bivši rijaliti učesnik Anđelo Ranković ulazi u "Elitu 10" a mediji su ga danas uslikali ispred zgrade "Pinka". Anđelo je došao sa širokim osmehom na licu u tamnoj majici, pa je brzo produžio do ulaza u studio.
Inače, Anđelo je sinoć gostovao u emisiji "Narod pita" kada je od Milene Kačavende dobio neobičan poklon. Osim Anđela u novu sezonu "Elite" ulazi i bivši dečko Sanje Grujić, Marko Stefanović koji nije bio raspoložen za izjave, ali je kratko potkačio Sanju.
Naime, Marko je na pitanje da li je video Sanju nakon operacije kratko poručio:
- Sve što imam da ti kažem je da sledeći put dobije blažu anesteziju
Investiranje u biznis i planovi za budućnost
Anđelo je nedavno govorio o daljim koracima i novcu zarađenom tokom boravka u rijalitiju, Anđelo otkriva da planira da ta sredstva usmeri u privatni posao. Što se tiče eventualnog ponovnog ulaska u rijaliti, za sada želi da krene dalje, iako ne isključuje u potpunosti tu mogućnost.
"Bože zdravlja biće biznisa. Neke stvari sam završio prethodnih godina, sad gledam da taj novac uložim u biznis. Ovde moram mesec dana da ispoštujem kuću, pa da odmorim i onda biznis. Nikad ne reci nikad za ponovni ulazak, što se mene tiče drago mi je što je uvek bila opcija da su me zvali, ali ja želim da sa ovom sezonom završim i da idem dalje, ali nikad ne reci nikad".
Kurir.rs/Blic