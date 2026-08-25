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Bivši rijaliti učesnik Anđelo Ranković ulazi u "Elitu 10" a mediji su ga danas uslikali ispred zgrade "Pinka". Anđelo je došao sa širokim osmehom na licu u tamnoj majici, pa je brzo produžio do ulaza u studio.

1/6 Vidi galeriju Marko Stefanović Foto: Petar Aleksić, M.M./ATAImages

Naime, Marko je na pitanje da li je video Sanju nakon operacije kratko poručio:

- Sve što imam da ti kažem je da sledeći put dobije blažu anesteziju

Investiranje u biznis i planovi za budućnost

Anđelo je nedavno govorio o daljim koracima i novcu zarađenom tokom boravka u rijalitiju, Anđelo otkriva da planira da ta sredstva usmeri u privatni posao. Što se tiče eventualnog ponovnog ulaska u rijaliti, za sada želi da krene dalje, iako ne isključuje u potpunosti tu mogućnost.

1/7 Vidi galeriju Anđelo Ranković Foto: Marko Karović

"Bože zdravlja biće biznisa. Neke stvari sam završio prethodnih godina, sad gledam da taj novac uložim u biznis. Ovde moram mesec dana da ispoštujem kuću, pa da odmorim i onda biznis. Nikad ne reci nikad za ponovni ulazak, što se mene tiče drago mi je što je uvek bila opcija da su me zvali, ali ja želim da sa ovom sezonom završim i da idem dalje, ali nikad ne reci nikad".

Kurir.rs/Blic