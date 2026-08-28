Slušaj vest

Bivši učesnici "Elite" ponovo su u centru pažnje, i to zbog jednog naizgled običnog poteza na društvenim mrežama. Nekadašnja učesnica Milica Veličković i bivši učesnik "Elite 9", zgodni džudista Viktor Gagić zapratili su se na Instagramu, a ovaj detalj nije promakao rijaliti publici. Ipak, kada se u celu priču uključe njihovi bivši partneri, situacija dobija potpuno novu dimenziju.

Naime, Viktor je tokom „Elite 9“ započeo emotivnu vezu sa Minom Vrbaški. Međutim, pre njega, Mina je tokom boravka u rijalitiju bila u vezi sa Borislavom Terzićem Terzom, nekadašnjim verenikom Milice Veličković i ocem njene ćerke. Njihov odnos svojevremeno je privukao ogromnu pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da su Milica i Mina pre početka devete sezone bile u veoma dobrim odnosima.

Haos na mrežama

1/6 Vidi galeriju Viktor Gagić Foto: Kurir, Boba Nikolić

Sada, nekoliko meseci kasnije, Milica i Viktor, koji su povezani upravo preko svojih bivših partnera, odlučili su da se zaprate, što je privuklo veliku pažnju, a mnogi su se na mrežama zapitali da li Milica sada Mini vraća milo za drago.

Naravno, za sada nema potvrde da iza njihovog praćenja postoji bilo kakva skrivena poruka, ali je jasno da je ovaj potez dovoljan da ponovo podgreje priču o nekadašnjim odnosima i sukobima.

Sve se promenilo u rijalitiju

1/8 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza ispao iz Elite 9 u superfinalu Foto: Marko Karović

Podsetino, Mina je čak imala priliku i da upozna malu Barbaru, zbog čega je njihov kasniji odnos sa Terzom za mnoge bio još veći šok. Tokom rijalitija, međutim, sve se promenilo, a Mina i Terza su uplovili u odnos koji je izazvao brojne reakcije.

Buran raskid Mine i Viktora: Optužbe za nasilje, suze i žestok sukob pred kamerama

Dok se pažnja javnosti sada usmerava na novo praćenje Milice i Viktora, njegov odnos sa Minom i dalje je jedna od tema o kojima se najviše priča.

Mina i Viktor su nakon izlaska iz „Elite 9“ nastavili vezu, ali su nedavno stavili tačku na svoj odnos. Raskid je ubrzo prerastao u javni sukob, a bivši partneri su tokom emisije „Elita - Narod pita“ izneli brojne optužbe jedno na račun drugog.

Viktor je tvrdio da je Mina napravila scenu ispred Pinka nakon njihovog raskida:

- Ja neću ništa da pričam, evo ona ako ima nešto da pokaže neka pokaže. Mi smo raskinuli pre dve nedelje i nigde se nije provlačio naš raskid dok ona nije došla da mi pravi sačekušu ispred Pinka - rekao je Viktor.

Mina mu je, sa druge strane, žestoko uzvratila:

- Ti si najveća gnjida, ti si bivši dečko Mine Vrbaški, to zapamti. Ja znam šta si ti radio bivšoj - rekla je Mina.

U nastavku rasprave Mina je iznela i ozbiljne optužbe na račun bivšeg partnera:

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Viktor Gagić Foto: Printscreen YouTube

- On je mene uzeo da davi i vređa, doletela je njegova tetka i počela da ga moli da prestane da to radi. Ja sam njemu lupila šamar jer me zvao prstitukom i drljom - rekla je Mina, dok je Viktor nju optužio da je htela da se baci pod auto.

Njihov sukob u emisiji privukao je veliku pažnju javnosti, a bivši partneri su tokom suočavanja iznosili potpuno različite verzije događaja. A sada, kada se Milica Veličković i Viktor Gagić prate na Instagramu, ostaje da vidimo da li je u pitanju samo novo poznanstvo bivših rijaliti kolega ili se iza ovog poteza krije nešto više.