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Nakon što su Anastasija Brčić i Ilija Pečenica, bivši učesnici rijalitija izneli pojedinosti o odnosu Neria Ružanjija sa majkom Sitom Ahmić, bio je vidno besan, istakavši da su laži to što oni govore.

Naime, Nerio se tokom boravka u "Eliti" odrekao Site, a nove tvrdnje mu se uopšte nisu dopale.

Anastasija je tokom svog gostovanja u emisiji "Narod pita" priznala da je u kontaktu sa Sitom Ahmić i otkrila da ona, navodno, svom sinu šalje novac.

Foto: Printscreen Pink

"Neriu Sita šalje novac"

- Pošto svi pričaju kako se Sita ne brine za Neria... Ja sam se neki dan čula sa Sitom, poslala mi je neke tablete za mršavljenje i pitala me je kako je Nerio, jer je čula da nema novaca - pričaja je Anastasija.

1/5 Vidi galeriju Sita Ahmić ulazi u Elitu 9 Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Premijera

- Neriu Sita šalje i novac i sve - ubacio se Ilija Pečenica, kog mesecima na društvenim mrežama nazivaju portparolom porodice Ahmić, a potom je Anastasija nastavila:

- Šalje mu, pitala je da li može nekako da mu pošalje novac, da on ne sazna da je od nje, jer zna da nemaju novca. Pitala je kako je, da li imaju gde da spavaju, šta da jedu. Vanja je rekla da nemaju keša, ona je rekla:"U redu, je l; mogu nekako da im pošaljem?", ona njemu šalje novac preko drugih ljudi, on to i ne zna.

- Itekako brine i vodi računa o Neriu otkako je izašao - dodao je Pečenica.

"Ne uzimam Sitinu milostinju"

Nerio je pobesneo nakon ovih izjava, pa je rešio da se oglasi na Instagramu, demantuje njihove naovde i otkrije svoju stranu priče.

- Sram te bilo! Sita nije ni pitala za mene, a kamoli da mi šalje novac. Mi smo svoje zaradili i ne uzimam nikakvu Sitinu milostinju. Dva poltrona i ološa - napisao je Nerio na pomenutoj društvenoj mreži.

Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Nerio je po izlasku iz "Elite" u emisiji "Narod pita" otkrio da li se nešto promenilo u njegovom odnosu sa Sitom.

- Nisam se bavio time šta je Sita objavljivala. Pisala je svakakve stvari za mene, Hanu i Ariu. Nismo još stupili u kontakt. Ona se ne želi prva javiti, a ni ja. Nisam podgovoren ni sa čije strane. Ušao sam iz besa i sa svim besom koji sam držao u sebi više od tri godine. Stojim iza svega što sam ispričao - rekao je Nerio u jednoj emisiji, a potom je, uoči preseljenja kod bake Nade u Split, priznao:

1/7 Vidi galeriju Nerio Ružanji Foto: Marko Karović

- Čujem se povremeno sa Groficom. Imamo normalnu komunikaciju. Čujem se sa sestrom najstarijom. Nisam se čuo sa Sitom. Ne bih se izvinio ni za šta. Pitao bih je samo zašto je otišlo ovoliko daleko da ja moram da ispričam na televiziji. Nemam u planu da se izvinim. Oni su mi ponudilli da živim u Sitinoj kući u Dubrovniku, što nije moguće jer oni ne prihvataju Hanu - jasan je bio tada Nerio.

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