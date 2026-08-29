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Danas je veliku pažnju privukla vest o raskidu rijaliti para, Vanje Živić i Marka Janjuševića Janjuša, a mnogi su s nestrpljenjem čekali reakciju Milene Kačavende, koja je prošlog leta imala romansu sa bivšim košarkašem.

Kačavenda se tada poverila Vanji, koja je potom završila u vezi sa Janjušem. Sada se oglasila i Milena, te otkrila kako ona gleda na ovaj raskid:

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

- Ne mogu da verujem da nakon nekoliko bogougodnih dana provedenih u Beču doživim šok i da urgentno moram do pumpe, jer mi je najbliža, da kupim maramice da obrišem suze koje mi liju niz kolena - u svom stilu započela je Milena za Pink.rs, koja ne krije da smatra da je Poršelina za Janjuševića svakako bolji izbor od Živićeve.

"Bila sam ubeđena da su na korak do venčanja"

- Bila sam ubeđena da su na korak do venčanja. Mislim da je gospodin fejk košarkaš, lažni Abdul Džabar, u Slađi Poršelini video sve ono što njemu zaista treba. A i pošteno, njoj su s*se bar zarasle, a ovoj d*pe ko više da previja?! Sve ima rok. Mislim da je istekao rok da on glumi medicinskog brata... Samo se nadam da je u međuvremenu, na slobodi, gađao pravu rupu, pa da neće opet moj lažni kum morati da mu operiše oko međunožja, tačnije da je kamen u WC šolji - bez dlake na jeziku govori Milena za pomenuti medij.

1/5 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Pink Printscreen, screenshot pink tv, Printscreen

Kako je istakla, u ovim teškim trenucima pruža podršku svojoj bivšoj prijateljici i nudi joj pomoć, iako su na ratnoj nozi već duže vreme.

- Ništa neočekivano, ali zarad onih 200.000 dinara ja sam spremna da joj, osim curenja iz d*peta, pridržim i curenje iz očiju, lažne suze - rekla je Milena i dodala:

- Imam prijateljski predlog - ipak ja nikada ne zaboravljam dobro koje sam ja njoj učinila. Poslala bih je u "Sunce" i uvek mogu finansijski da učestvujem, jer ja to mogu, jer ja imam. Moja telefonska linija je za nju uvek otvorena - rekla je Kačavenda za Pink.rs.

Vreli snimak

Podsetimo, sve je počelo kada se u javnosti brzinom svetlosti proširio vreli snimak na kom se vidi kako Marko uiživa u bliskosti i provodu sa Slađom Lazić Poršelinom.

Uz pesmu "Gde sam ti ja", Slađa je igrala oko Janjuša, a njegovo zadovoljstvo videlo se po osmehu na licu.

Iako se Vanja ve oglasila i potvrdila da nije zadovoljna njegovim ponašanjem, istakavši da tako ne treba da se ponaša muškarac koji ima devojku, Janjuš je bio prilično direktniji i potvrdio je raskid.

- Ne želim da komentarišem nju uopšte, nisam sa devojkom i to je to. Već par dana nismo zajedno. Neću ništa loše reći, ne komentarišem, želim joj sve najlepše - rekao je Janjuš za Pink.rs, a na pitanje o odnosu sa Poršelinom rekao je:

- Sreo sam se sa Slađom u Crnoj Gori, izašli smo, lepo nam je bilo. Ona otišla svojim putem, ja svojim i to je sve - poručio je on za Pink.rs.

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