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Rijaliti zvezda Maja Marinković je bez dlake na jeziku progovorila o žestokim sukobima koje je u "Eliti 9" imala sa Stanijom Dobrojević i Aneli Ahmić.

Nakon što ju je voditeljka upitala da li joj je bilo teško kada je ulazila u sukobe sa Stanijom Dobrojević i da li ju je to uopšte doticalo, Maja je sasula rafalnu paljbu po starleti i otkrila šta misli o njenom ponašanju.

- Ona je pokazala najgore karakterne crte, način na koji je vređala je sve pokazao. Ja umem da uvredim veoma, ali je nisam prva vređala.

1/9 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen Instagram, ATA images, Marko Karović

Maja se potom osvrnula i na bolnu temu - porodice i uvrede koje su pale na račun roditelja.

- Jeste morbidno to što sam rekla za njenog oca, ali ona je mog pominjala, moj otac ništa manje nije vredan nego njen. Mog oca nije vadila iz usta, da li zbog te afere njihove, ili čega, to ne znam.

Maja je potom istakla da smatra da je Stanija sve radila iz sujete.

- Bila je veoma sujetna zbog Asmina Durdžića, uspela je da postane žrtva, ali verbalno nije jaka, puna je mržnje, veoma je zla. Najgore karakterne crte je pokazala.

1/9 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

"Aneli je bolji čovek!"

Najveće iznenađenje u studiju usledilo je kada je voditeljka Ivana Šopić zatražila od Maje da napravi paralelu između Stanije i Aneli Ahmić, sa kojom je takođe imala turbulentan odnos.

Maja je bez oklevanja priznala ko je po njenom mišljenju iskreniji.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Antonio Ahel/ATAImages