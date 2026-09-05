Slušaj vest

Filip Đukić u Eliti 9 stigao je do samog finala, a malo ko pamti da se proslavio u rijalitiju Parovi.

Đukić se i tada istakao atraktivnim fizičkim izgledom, ali i ljubavnim aferama.

Filip nekada

U devetoj sezoni Elite njegovom šarmu podleglo je čak nekoliko devojaka, te je gotovo svakog utorka bio sa novom.

Sve koje su bile u intimnom odnosu sa Đukićem dobile su etiketu "utorak devojka".

Filiop godinama važi za jednog od najatraktivnijih muškaraca sa javne scene, a mnogi su zaboraviliu kako je nekada izgledao. Danas je poznat po tetovažama koje su gotovo potpuno prekrile njegovo telo, a evo kako je izgledao dok mu crtanje po telu nije postalo pasija.

Foto: Printskrin/Instagram

Ljubavne afere

U Elitu 9 je ušao kao slobodan muškarac, a istu je maksimalno iskoristio uživajući sa mnogim devojkama poput Boginje, Dušice, Sandra Todić, Teodora Delić i mnoge druge. Najviše vremena proveo je sa Aneli Ahmić sa kojom je nekoliko meseci pred kraj postao jedna od glavnih tema devete sezone.

1/10 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Dragana Udovičić, Sonja Spasić, Printscreen/Red Tv, Printscreen

Zarada

Iako su mnogi mislili da za život zarađuje isključivo od tetoviranja u prestonici i učešćem u rijalitiju, Filip je tokom učešća u Eliti cimerima otkrio da mu mušterije u Beogradu uopšte nisu prioritet, te da ozbiljan novac zarađuje u inostranstvu.

- Nije da ja nemam dinara, pa mi od toga zavisi život. Ja uzimam pare preko, ovde radim kad mi se radi - pohvalio se tada Đukić pred cimerima, jasno stavljajući do znanja da finansijski stoji i te kako dobro.

Podsetimo, Filip je pre nego što je ušao u Elitu radio kao voditelj na RED televiziji.

1/7 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Marko Karović, Printscreen

U Eliti 9 zauzeo 6. mesto

Filip Đukić umalo je ušao u prvih pet superfinalista, ali to mu ije narušilo raspoloženje. U studio je ušao sa osmehom na licu, a od euforije je čak i skinuo pantalone.

Njegova priča sa Aneli Ahmić bila je poslednjih meseci jedna od glavnih tema u rijalitiju, a najverniji fanovi željno iščekuju epilog njihovog odnosa u spoljnjem svetu.

Filip u Eliti 10

Filip Đukić potpisao je nedavno ugovor za Elitu 10 iako je proteklih meseci govorio da je nezadovoljan svojim učešćem u prethodnoj sezoni. Filip je priznao da mu je motiv ulaska novac i ističe da se nada da će se ove godine primernije ponašati.

Foto: Printscreen Pink

- Cilj je novac jer sam imao neuspeh u prošloj sezoni, a taj novac ne mogu ni na jedan drugi način da zaradim. Pokušaću ove godine da budem normalniji i mislim da će mi poći za rukom jer sam isceđen od prošle sezone - rekao je Filip Đukić i otkrio šta se dešavalo dok je bio kod Aneli u Dubrovniku.

O Aneli Ahmić

- Ništa nije bilo, kupali smo se, jeli, družili se. Izašli smo jednom. Ostao bih sigurno još dva dana, ali moram sam da se vratim u Beograd zbog gostovanja u emisiji Narod pita - rekao je, pa priznao:

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da se ulepšava Foto: Printscreen, Kurir

- Suzdržavamo se, odnos nam je prijateljski. Oboje iniciramo kontakt, ali bolje je ovako za oboje jer ćemo u suprotnom za*rati nešto. Ne znam šta će biti ako uđe u Elitu 10. Hteo sam ja i tamo da mi imamo nešto, ali dolazi do sukoba glave i požude.