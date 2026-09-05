VAŽIO ZA DON ŽUANA ELITE 9, A SADA ULAZI U NOVU SEZONU! Za Filipom Đukićem devojke potpuno odlepile, a ovako je izgledao bez tetovaža (FOTO)
Filip Đukić u Eliti 9 stigao je do samog finala, a malo ko pamti da se proslavio u rijalitiju Parovi.
Đukić se i tada istakao atraktivnim fizičkim izgledom, ali i ljubavnim aferama.
Filip nekada
U devetoj sezoni Elite njegovom šarmu podleglo je čak nekoliko devojaka, te je gotovo svakog utorka bio sa novom.
Sve koje su bile u intimnom odnosu sa Đukićem dobile su etiketu "utorak devojka".
Filiop godinama važi za jednog od najatraktivnijih muškaraca sa javne scene, a mnogi su zaboraviliu kako je nekada izgledao. Danas je poznat po tetovažama koje su gotovo potpuno prekrile njegovo telo, a evo kako je izgledao dok mu crtanje po telu nije postalo pasija.
Ljubavne afere
U rijalitiju Parovi njegova ljubavna veza sa Ružicom Veljković bila je jedna od glavnih tema. U Zadruzi nekoliko meseci bio je sa pobednicom Ivom Grgurić, a u spoljnjem svetu zavoleo je Paulu Hublin sa kojom se čak i verio, ali emocija nije potrajala.
U Elitu 9 je ušao kao slobodan muškarac, a istu je maksimalno iskoristio uživajući sa mnogim devojkama poput Boginje, Dušice, Sandra Todić, Teodora Delić i mnoge druge. Najviše vremena proveo je sa Aneli Ahmić sa kojom je nekoliko meseci pred kraj postao jedna od glavnih tema devete sezone.
Zarada
Iako su mnogi mislili da za život zarađuje isključivo od tetoviranja u prestonici i učešćem u rijalitiju, Filip je tokom učešća u Eliti cimerima otkrio da mu mušterije u Beogradu uopšte nisu prioritet, te da ozbiljan novac zarađuje u inostranstvu.
- Nije da ja nemam dinara, pa mi od toga zavisi život. Ja uzimam pare preko, ovde radim kad mi se radi - pohvalio se tada Đukić pred cimerima, jasno stavljajući do znanja da finansijski stoji i te kako dobro.
Podsetimo, Filip je pre nego što je ušao u Elitu radio kao voditelj na RED televiziji.
U Eliti 9 zauzeo 6. mesto
Filip Đukić umalo je ušao u prvih pet superfinalista, ali to mu ije narušilo raspoloženje. U studio je ušao sa osmehom na licu, a od euforije je čak i skinuo pantalone.
Njegova priča sa Aneli Ahmić bila je poslednjih meseci jedna od glavnih tema u rijalitiju, a najverniji fanovi željno iščekuju epilog njihovog odnosa u spoljnjem svetu.
Filip u Eliti 10
Filip Đukić potpisao je nedavno ugovor za Elitu 10 iako je proteklih meseci govorio da je nezadovoljan svojim učešćem u prethodnoj sezoni. Filip je priznao da mu je motiv ulaska novac i ističe da se nada da će se ove godine primernije ponašati.
- Cilj je novac jer sam imao neuspeh u prošloj sezoni, a taj novac ne mogu ni na jedan drugi način da zaradim. Pokušaću ove godine da budem normalniji i mislim da će mi poći za rukom jer sam isceđen od prošle sezone - rekao je Filip Đukić i otkrio šta se dešavalo dok je bio kod Aneli u Dubrovniku.
O Aneli Ahmić
- Ništa nije bilo, kupali smo se, jeli, družili se. Izašli smo jednom. Ostao bih sigurno još dva dana, ali moram sam da se vratim u Beograd zbog gostovanja u emisiji Narod pita - rekao je, pa priznao:
- Suzdržavamo se, odnos nam je prijateljski. Oboje iniciramo kontakt, ali bolje je ovako za oboje jer ćemo u suprotnom za*rati nešto. Ne znam šta će biti ako uđe u Elitu 10. Hteo sam ja i tamo da mi imamo nešto, ali dolazi do sukoba glave i požude.