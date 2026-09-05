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Borislav Terzić Terza pomirio se sa bivšom verenicom Milicom Veličković, sa kojom nakon prevare tokom njenog učešća u rijalitiju dugo nije uspevao da pronađe zajednički jezik.

Pronašli zajednički jezik

Pred ulazak u novu sezonu "Elite 10", Terza je otkrio da su njih dvoje sada izgladili odnose, ali i da je proveo vreme sa njihovom ćerkom Barbarom.

Kako je istakao, odnos sa Milicom je sada mnogo bolji, a posebno mu je značilo vreme koje je proveo sa ćerkicom pred ulazak u rijaliti.

1/7 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza pomirio se sa bivšom verenicom Milicom Veličković sa kojom nikako nije mogao da nađe zajednički jezik nakon što ju je trudnu prevario u rijalitiju Foto: Kurir

- Sa Milicom sam u fenomenalnim odnosima kakav i treba da idemo. Namerno nisam izbacivao na mreže da ne budem tata za Instagram. Sada je sve drugačije, teško mi je bilo sinoć kada sam je ostavio kod Milice, više mi se javlja osećaj sada kada sa ćerkom provodim vreme - rekao je Terza i dodao:

Detaljnije u prilogu.

00:01 Elita 10 Borislav Terzić Izvor: Kurir

- Shvatio sam negde šta sam radio, ona čuva našu ćerku i ne želim više nijednu ružnu reč da kažem za Milicu.

Drama na moru

Podsetimo, Milica Veličković i Borislav Terzić Terza nedavno su se sreli na Crnogorskom primorju, što je inače bio njihov prvi susret nakon krštenja ćerke Barbare.

1/7 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza pomirio se sa bivšom verenicom Milicom Veličković sa kojom nikako nije mogao da nađe zajednički jezik nakon što ju je trudnu prevario u rijalitiju Foto: Kurir

Kako je Terza u razgovoru za medije priznao, imali su konstruktivnu raspravu, sklopili su dogovor oko viđanja ćerke i veruje da će njihov odnos u narednom periodu biti bolji.