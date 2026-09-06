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Borislav Terzić Terza je pred ulazak u "Elitu 10" izneo detalje sukoba sa Milicom Veličković i otkrio da je njihov odnos dobio i sudski epilog.

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Kako je ispričao, Milica ga je tužila zbog uvrede, a čitava situacija ga je, prema njegovim rečima, koštala čak 250.000 dinara.

1/5 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza Foto: Kurir

- Milica me je tužila zbog uvrede. Morao sam da platim 250.000 dinara – rekao je Terza.

Njegovo priznanje privuklo je pažnju, posebno zbog turbulentnog odnosa koji je već duže vreme jedna od tema među pratiocima rijalitija.

U prilogu ispod pogledajte šta je sve rekao:

05:49 TERZA Izvor: Kurir

"Tek smo počeli"

Podsetimo, Milica se nedavno oglasila na mrežama, te podelila pravni dokument sa opisom "Tek smo počeli".

Foto: Printscreen Instagram

Kako se navodi, Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je presudu kojom je tuženom Terzi naloženo da tužilji isplati određeni novčani iznos na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede ugleda i časti. Sud je utvrdio da je tokom učešća u rijalitiju "Elita 8" iznosio neistinite tvrdnje o tužilji, zbog čega je obavezan da, uz zakonsku zateznu kamatu, isplatu izvrši u roku od osam dana od prijema prepisa presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Pored toga, sud je tada naložio Terzi da objavi demante u svim medijima koji su preneli njegove izjave o Milici, a koje su bile predmet ovog spora. Takođe, prema presudi, obavezan je da joj nadoknadi i sve troškove parničnog postupka.

"Istraumirana sam"

Podsetimo, Milica Veličković nedavno je gostovala u emisiji "Amidži šou", gde je otvoreno govorila o najtežem periodu svog života, koji je usledio nakon što ju je Borislav Terzić Terza u prošloj sezoni rijalitija prevario sa Sofijom Janićijević, dok je bila trudna.

Milica je tada priznala da se zbog svega što je prošla na neko vreme povukla iz javnosti, jer nije bila psihički dobro.

1/5 Vidi galeriju Milica Veličković Foto: Printscreen/Instagram

- Ja tako malo nestanem kada ne budem psihički dobro, pa se onda vratim. Sada sam super, pa rekoh da svratim, da vidim šta ima, tu mi je i kuća blizu - rekla je ona kroz osmeh.

Kako je istakla, period trudnoće, porođaja i svega što joj se dešavalo ostavio je ozbiljne posledice.

- Nisam bila psihički dobro. Malo sam bila uzdrmana tokom porođaja, posle porođaja, ali to je sada iza nas - priznala je tada Milica.