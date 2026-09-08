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Bivšu učesnicu rijalitija "Gospodin savršeni", Lauru Prgomet, a sadašnju takmičarku Elite 10 publika je upoznala pre nekoliko godina.

Šira javnost Lauru je videla je prvi put prilikom učešća u poznatom rijalitiju u kojem se žene takmiče za naklonost dva muškarca.

Horoskop presudan

Naime, kada je bila na dejtu sa jednim "savršenim", Šimetom Elezom, Laura je insistirala na tome da joj kaže kada je rođen da bi ona izračunala da li su "srodne duše" prema horoskopu. Šime to nije želeo da otkrije, a scena je postala viralna na Tiktoku. Iako je Laura ispala iz takmičenja, te je Šime na kraju izabrao drugu devojku po imenu Vanja, hrvatski mediji su ubrzo preneli da su po završetku emisije Laura i Šime ipak završili zajedno, što su potom i sami potvrdili.

1/9 Vidi galeriju Starleta u problemu Foto: Promo, printscreen/tiktok/lauraprgomet

Gospodin savršeni bio sa pevačicom

Šime Elez do nedavno je bio u ljubavnoj vezi sa najbogatijom pevačicom na Balkanu, Majom Šuput.

Iako je 19 godina mlađi od nje, razlika u godinama nije bila prepreka da se upuste u romansu.

Ljubavni par bio je uhvaćen na luksuznoj jahti nedaleko od Brača.

1/5 Vidi galeriju Maja Šuput s novim dečkom Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- Ležali su i uživali na suncu. Maja je ležala na njemu, ljubili su se i mazili bez obzira na znatiželjne poglede. U jednom trenutku ustala je, otišla po voće i vratila se sa zdelicom koju je pažljivo donela Šimi - ispričala je tada žena koja se zatekla u blizini i koji je hrvatskim medijima dostavio fotografije.

Pevačica je nešto kasnije obelodanila vezu sa Elezom, te je na društvenim mrežama redovno objavljivala zajedničke fotografije.

Krah veze

Iako je sve izgledalo idilično, Maja je nakon nekoliko meseci priznala da je ljubavi došao kraj.

1/10 Vidi galeriju Maja Šuput danas Foto: Printscreen/Instagram, Pritnscreen/Instagram

- Moram priznati da ne znam da li je ispratio nastup jer već neko vreme svako živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vreme približili ovom drugom delu - rekla je ona, a prenosio Blic.

Laura završila sa Carem ispod pokrivača

Filip Car i Laura Prgomat završili su zajedno ispod pokrivača još tokom prvih sati učešća u rijalitiju i dodatno podgrejali spekulacije o svom odnosu.

Foto: Printscreen Pink

Naime, iako su njih dvoje ušli kao prijatelji, čini se da varnice sevaju sve više i da jedno drugom ne mogu da odole. Oni su opet sada završili ispod pokrivača, te su iskoristili priliku da se maze i ljube, misleći da ih kamere ne snimaju.