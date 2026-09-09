Slušaj vest

Aneli Ahmić i Filip Đukić ove noći su imali žestok sukob zbog njenog mahanja Marku Janjuševiću Janjušu i Sandri Obradović, što joj je Filip zamerio i zbog čega je urlao na nju iz petnih žila.

Filip Đukić otišao je da spava nakon svađe sa Aneli Ahmić, ali ona nije mogla da dopusti sebi da ga pusti nakon što je noćas napravila grešku, te je tako odlučila da pređe kod njega. Đukić se nije bunio kada mu je Aneli došla u krevet već je pustio da legne i zagrlio.

Kako je Aneli uspela da ga obrlati i da se pomire, oni su se sve vreme mazili ispod pokrivača, a čini se da u jednom momentu nisu mogli da se odupru strastima.

Naime, Filip i Aneli su bili intimni već prvu noć veze čime su je i konačno ozvaničili, a kako će odgovarati sutra na pitanje gledalaca, ostaje da pratimo. 

Vrelu akciju pogledajte OVDE.

Ne propustiteStarsOVI STARI UČESNICI SU ODMAH ZAVRŠILI U KREVETU: Prošle sezone nije hteo da bude s njom, a sad se ušuškali jedno pored drugog
Elita 10
Rijaliti"MALO SAM JA TO IDEALIZOVALA..." Oglasila se Aneli, pa sve šokirala rečima o Filipu i njegovom ulasku u Elitu 10
Slika zaslona 2026-04-04 u 18.55.47.jpg
RijalitiFILIP ĐUKIĆ ULAZI U ELITU 10! Otkrio šta je radio s Aneli na moru, pa šokirao priznanjem o Kiji Kockar: Bilo je tu strasti...
Filip Đukić
Rijaliti"ZNAM DA MI NIKO NE VERUJE" Filip Đukić progovorio o odnosu sa Aneli nakon Dubrovnika: I unutra smo se glili, pa nije išlo...
Filip Đukić