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Aneli Ahmić i Filip Đukić ove noći su imali žestok sukob zbog njenog mahanja Marku Janjuševiću Janjušu i Sandri Obradović, što joj je Filip zamerio i zbog čega je urlao na nju iz petnih žila.

Filip Đukić otišao je da spava nakon svađe sa Aneli Ahmić, ali ona nije mogla da dopusti sebi da ga pusti nakon što je noćas napravila grešku, te je tako odlučila da pređe kod njega. Đukić se nije bunio kada mu je Aneli došla u krevet već je pustio da legne i zagrlio.

Kako je Aneli uspela da ga obrlati i da se pomire, oni su se sve vreme mazili ispod pokrivača, a čini se da u jednom momentu nisu mogli da se odupru strastima.

Naime, Filip i Aneli su bili intimni već prvu noć veze čime su je i konačno ozvaničili, a kako će odgovarati sutra na pitanje gledalaca, ostaje da pratimo.