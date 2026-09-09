Slušaj vest

Jedna od najintrigantnijih učesnica rijalitija Sofija Janićijević doživela je saobraćajnu nesreću, a sada je rešila da progovori o tome i otkrije detalje nezgode o kojoj je brujala domaća javnost.

Sofija se uključila uživo u program emisije "Pitao BiH za druga", a tom prilikom je, osim o saobraćajki, govorila i o šteti na vozilu.

- Iskreno, danas sam dobro. Uopšte nisam bila dobro. Imala sam na raskrsnici u Mladenovcu saobraćajnu nesreću. Mama je povredila vrat, ja ruku. Ja sam išla 20 ili 30 km/h. On mene nije ni video jer je proleteo ogromnom brzinom i zakucao se u nas. Ja sam se toliko potresla, bio je opšti haos. Mamu su hitno poslalu u Urgentni centar u Beogradu, tamo su joj stavili kragnu i ukazali joj pomoć - počela je Sofija razgovor sa Jocom Novinarom.

1/9 Vidi galeriju Saobraćajka Sofije Janićijević Foto: Instagram Printscreen

Potom je do detalja opisala šta se tačno dogodilo:

- To je jedna nepregledna raskrsnica u Mladenovcu, nema semafora, veliki su uglovi pa nije pregledno. Ima znak stop na koji sam stala i kada sam videla da nema nikoga, polako sam krenula na gore. Dečko me uopšte nije video, leteo je sa leve strane. Dva puta nas je okretao u krug. Mnogo tu nejasnoća ima, videla sam da se dečko koji me je udarao i policajac dobro poznaju, brinem se kakav će izveštaj i epilog da bude. Meštani se svi dobro poznaju, drugari su. Izveštaj su popunili na osnovu toga što su oni videli. Policajac je rekao:"Ti si kriva, jer nisi stala na znak STOP". Mnogo nejasnih stvari je ispričano. Videćemo kad me bude pozvala policija na saslušanje - nastavila je Sofija da opisuje.

Šteta procenjena na 300.000 dinara

- Šteta nije totalna, moja vrata su polomljena, ulubljena i vrata iza mene. Sve ostalo je ok na autu. Air Bag - ovi, naravno, to je sve izletelo, to mora da se vrati. Što se tiče kompjutera to je sve ispravno. Postoji mogućnost za popravku, procenjena šteta je od 300.000 dinara pa na gore - dodala je ona.

00:30 Sofija Janićijević imala udes Izvor: Instagram

Airbag ju je udario u glavu

Sofija je ovom prilikom govorila i o stresu koji je doživela i ko joj je pritekao u pomoć:

- Ja sam prvi put 4 Bromazepana od 3mg popila. Ja sam tresla i bila sam van sebe. To su sekunde, otvara se air bag, udara me u glavu. Okreće mi auto u krug. Dolazi Hitna pomoć i policija. Ja ostajem sama sa policijom nasred raskrsnice, ja u šoku ne znam šta se dešava. Suše mi se usta, pijem Bromazepame, ne znam da li ima prodavnica.. Izlaze neke divne devojke iz frizerskog salona koje su mi donele vodu. Zovem uporno majku, ona mi odbija pozive, imala je ozbiljne bolove, sad nosi kragnu - ispričala je Sofija.

BONUS video: