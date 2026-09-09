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Tek što su zakoračili u "Elitu 10", Filip Đukić i Aneli Ahmić napravili su preokret koji malo ko je očekivao. Iako su mesecima tvrdili da između njih nema šanse za ljubavnu vezu, njih dvoje su vrlo brzo postali prisniji, a njihova bliskost ubrzo je prešla granicu prijateljstva.

Filip je ranije otvoreno govorio da sebe ne zamišlja u vezi sa njom, zbog čega je mnogima bilo iznenađenje kada je upravo sa Aneli odlučio da ozvaniči romansu. Njih dvoje sada više ne kriju da su zajedno, čime su potpuno demantovali sve ono što su do sada govorili o svom odnosu.

Aneli i Filip o svom odnosu su govorili u radiju "Amnezija" čiji su voditelji Filip Car i Marko Janjušević Janjuš.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen Pink

- Naše prvo pitanje je da li ste vas dvoje sada u vezi.

- Da - rekli su uglas Filip i Aneli.

- Džabe sam se opirao, mi smo još prošle sezone započeli tu priču i to muvanje tri meseca pred kraj. Mislio sam da ću da izdržim. Mi napolju ništa nismo imali. Mi smo se par puta poljubili, ali se nismo intimizirali. Meni je čudno što se tu kao ljubimo, bez da se krijemo i pokrivamo preko glave. Ja sam već rekao sve unapred šta može da očekuje, a šta ne i šta mogu da prihvatim, a šta ne mogu. Neke te majmunske i toksične scene mene ne interesuju - pričao je Đukić.

- Aneli, šta se desilo od pre dva dana kad sam te pitao da li si zaljubljena u Filip i da li ćeš da uđeš u vezu, a ti si mi rekla: "Ma kakvi, da li si normalan?" - pitao je Janjuš.

- Budi profi, nemoj da se dereš na mene. Ko si ti da ti ja odgovaram? Ti si povileneo - rekla je Aneli.

1/9 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Printscreen

- Daj odgovaraj normalno jer dok sam ja lagao gledaoce ti si usisavala stan u Lincu i gledala "Zadrugu". Nemoj da te izbacim iz emisije. Da li misliš da si ti njegova karma? Mi muškarci ojadimo 1000 žena, a onda dođe ona koja se us**e u život. Janjuše, da li ste se poljubili u usta? - pričao je Filip Car.

- Nije ona mene, ja sam nju. Mi smo se grlili na krevetu - rekao je Janjuš.

- Nikad se nismo zagrlili, da li si bolestan? - smejala se Aneli, pa progovorila o odnosu sa Carem.

- Bilo je neko muvakanje između nas (Cara), ali je više bilo zezanje. Ja sam se zaljubila u ovog Filip sve i da je ušla - rekla je Aneli.

- Na vašem odnosu se vidi da to nije drugarstvo, upoznao sam milion žena i to vidim - dodao je Đukić.

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