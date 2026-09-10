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Stanija Dobrojević nije mogla da se suzdrži da ne potkači drugoplasiranu takmičarku prošle sezone, a aktuelnu učesnicu trenutne "Elite 10", Aneli Ahmić.

Naime, kako je to najpre primetila Stanijina podrška, pobednica "Elite 9" je na jednoj od žurki tokom prošle sezone ponela kombinezon sa leopard printom, a isto je obukla i Aneli na izboru za Miss i Mistera "Elite 10".

Dobrojevićeva je te fotografije podelila na svom Instagram profilu uz kratku, ali prilično jasnu i direktnu poruku:

Foto: Printscreen Instagram

- Stanija da budem - pisalo je u opisu uz emotikone smajlija koji plaču od smeha, a upravo su zbog toga mnogi komentarisali da je reč o ismejavanju.

Iako ne znamo sa sigurnošću da li je u pitanju "kopiranje" ili je Aneli pronašla inspiraciju u Stanijinom stilu, ili je pak slučajnost, jedno je sigurno - mreže gore zbog ovoga.

Stanija o Aneli

Podsetimo, Stanija Dobrojević je otvorila veče uoči početka "Elite 10" zajedno sa čelnikom "Pinka", Željkom Mitrovićem, a u jednom momentu je stala pred okupljene predstavnike medija u Šimanovcima, te sumirala utiske o prošloj, ali i novoj sezoni.

- Ako ovi jaki igrači ne zavrte priču, možda ću od Nove godine doći opet - rekla je ona tada, a u tom trenutku je iza nje prošla Aneli Ahmić, pa se upravo na to nadovezala:

1/10 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir

- Sigurno će biti još uvek i prošlih priča iz prošle sezone.

Na pitanje novinara o tome šta će uraditi ako Aneli pobedi, a ona, kao prošlogodišnja pobednica bude trebalo da joj čestita:

- Ja sam profesionalac, ko god pobedi, ja ću rado čestitati. Najbolji treba da pobedi.

Stanija se osvrnula i na "remont" Aneli Ahmić, istakavši da je njen izgled prijatno iznenađenje:

- Lepa joj je kosa, prijatno iznenađenje. Ona je jedna od favorita. Filip Car je isto ozbiljan rijaliti igrač. S obzirom na to koliko je Aneli bolela moja pobeda, želim joj da pobedi, ali znaće da ovog puta nisam kriva ja.

U videu ispod pogledajte šta je sve rekla tom prilikom:

07:44 stanija dobrojevic o eliti 10 Izvor: Kurir

BONUS video: Aneli Ahmić na finalu "Elite 9"