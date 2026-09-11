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Raskid Sanje Grujić i Marka Stefanovića bio je jedna od glavnih tema za crnim stolom u "Eliti 10", a ona je otvoreno priznala kakvo mišljenje sada ima o svom bivšem.

Najpre je ustao je Karlo i prokomentarisao da mu ove stvari nisu jasne.

Inače, ovako su Marko i Sanja nekada izgledali zajedno.

1/8 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Privatna Arhiva, Petar Aleksić

- Ovako nije mi jasno kako su joj se emocije tek tako ugasile. Isto tako mi nije jasno zašto je on nju tako samo ostavio mislim očigledno da je samo tražio razlog da je ostavi. - rekao je Karlo.

"Samo je tražio razlog da me ostavi"

Potom, Sanja je iznela svoje viđenje:

- Slažem se da je Marko samo tražio razlog da me ostavi. Ja sam kroz celu vezu mislila da sam ga mnogo povređivala sa mojim visokim standardima i prevelikim očekivanjima, ali dobro. Ja kada sam u vezi ja nisam ja. Najbolja verzija mene je ona bez Marka, njegova je ona bez mene i to je to, tako je kako je. Mnogo sam propatila nakon raskida i u toku veze, tako su mi se osecanja polako i gasila dok se nisu skroz ugasila, ali ima i toga što ja nisam osoba koja voli nekog više od sebe. Moja ljubav prema meni i mom egu je veća od svega. U mom životu nema više mesta za Marka. Ja dok volim praštam svašta i uvrede razne i sve, ali druge ljude u odnosu ne praštam. - odgovorila je Sanja i dodala:

- Baš zato što sam Marka volela svim srcem, najvše me je povredilo to što je on rekao da je ta devojka za njega bila letnja avantura. Mislim ajde da su oni u vezi i da to traje i dan danas bilo bi mi lakše, ovako je ispalo da sam mu bila neko ko je bezvredan u njegovom životu. - dodala je Sanja i rasplakala se.

1/6 Vidi galeriju Sanja Grujić se rasplakala na pitanje o Marku Foto: Printscreen Pink

- Ja sam u našoj vezi bila veštica, a on je bio neko ko je navodno bio u mojim kandžama, tako su ljudi gledali na naš odnos.

- Ne bi nikad opet bila sa njim, povređuje me kao osobu to što sam ga bezuslovno volela i dala milion postlo sebe. Očekivala sam bar neko poštovanje nakon tolikog vremena, a ne da tako brzo nađe i još okači nekog novog. Ali što je najgore, možda mi je i olakšao, jer je samo time probudio mržnju u meni. - rekla je Sanja.

"To nije Marko kog sam poznavala"

- Ovo nije Marko kog sam ja poznavala, on možda nije imao taj trenutak gde je trebao da se iživi on je ušao u vezu sa mnom sa 22 godine. Možda su meni moje želje i kriterijumi bili visoki, ali ja ih neću spuštati. Ja sam htela sa njim sve da sagradim od nule, ja sam mogla sve sama , ali sam baš htela sa njim. Ja ako zaplačem ne plačem za njim nego eto za tim nekim lepim vremenom. - priznala je Sanja.

1/5 Vidi galeriju Marko Stefanović, bivši rijaliti učesnik koji je tokom boravka pred kamerama uspeo da privuče veliku pažnju javnosti, ponovo je dospeo u centar interesovanja. Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Prinscreen/Instagram

- Mene je on dok smo bili ovde pre par godina optuživao za Janjuša, Filipa Cara i tako za koga je stigao, pa je kad smo izašli, to preneo i u spoljašnji svet, jer nije imao za šta napolju. - rekla je Sanja.

- Što se njegove devojke tiče, ja mislim da mi je ona i poslala tu sliku, jer je meni ta slika stigla sa nekog fejk profila. I ja nisam u trenutku znala šta da radim, pa sam svim novinarima koje imam u kontaktima poslala. - rekla je Sanja.

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