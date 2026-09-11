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Kako su kročili na imanje u Šimanovcima, Aneli Ahmić i Filip Đukić privlače veliku pažnju, a tokom prošle noći je otkriveno šta se tačno dešavlo između njih pre nego što su ušli u "Elitu 10".

Tom prilikom, Aneli je priznala šta je sve Filip radio na tokom vremena provedenog na primorju.

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da se ulepšava Foto: Printscreen, Kurir

Voditeljka Ivana Šopić je, najpre, dala reč Mateji Matijeviću da prokomentariše ljubavni trougao i dešavanja između Filipa, Aneli i Sandre Obradović, a onda su se u raspravu direktno uključili i glavni akteri.

Aneli je pred svima optužila Filipa da joj pravi ljubomorne scene zbog Filipa Cara:

- Neće da prizna da se zaljubio, ja sam najgore što sam uradila dopisivala se sa Carem. Ti si meni ispirao mozak dva dana za Cara - navela je Aneli.

Filip na to nije ćutao, već je otkrio šta se dešavalo:

- Ti si meni celo leto ispirala mozak, a nismo bili zajedno - odbrusio je Đukić.

1/9 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Printscreen

"Ljubio se u Budvi sa devojkama, a pisao da mu nedostajem"

Aneli je potom odlučila da raskrinka šta je Filip radio pre ulaska u "Elitu 10", tvrdeći da joj je slao emotivne poruke dok je provodio vreme sa drugim devojkama:

- Pisao mi je da mu nedostajem. Ljubio se u Budvi sa devojkama, okej prešla sam, afterisao dva dana posle Dubrovnika - otkrila je Aneli bez zadrške.

"U vezi smo"

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen Pink

Podsetimo, nakon meseci proteklih tako što su Filip i Aneli negirali da će biti zajedno, pre nekoliko večeri su ipak svoj odnos ozvaničili:

Aneli i Filip o svom odnosu su govorili u radiju "Amnezija" čiji su voditelji Filip Car i Marko Janjušević Janjuš.

- Naše prvo pitanje je da li ste vas dvoje sada u vezi.