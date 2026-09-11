OTKRIVENO ŠTA JE FILIP ĐUKIĆ RADIO PRE ULASKA U "ELITU 10": Aneli tvrdi da joj je pravio SCENE zbog Cara, a evo ko se ljubio u Budvi
- Aneli Ahmić je optužila Filipa Đukića da joj je pravio ljubomorne scene zbog Filipa Cara i da su se dopisivali tokom leta.
- Tvrdila je i da joj je slao poruke da mu nedostaje, dok se u Budvi ljubio sa drugim devojkama.
Kako su kročili na imanje u Šimanovcima, Aneli Ahmić i Filip Đukić privlače veliku pažnju, a tokom prošle noći je otkriveno šta se tačno dešavlo između njih pre nego što su ušli u "Elitu 10".
Tom prilikom, Aneli je priznala šta je sve Filip radio na tokom vremena provedenog na primorju.
Voditeljka Ivana Šopić je, najpre, dala reč Mateji Matijeviću da prokomentariše ljubavni trougao i dešavanja između Filipa, Aneli i Sandre Obradović, a onda su se u raspravu direktno uključili i glavni akteri.
Aneli je pred svima optužila Filipa da joj pravi ljubomorne scene zbog Filipa Cara:
- Neće da prizna da se zaljubio, ja sam najgore što sam uradila dopisivala se sa Carem. Ti si meni ispirao mozak dva dana za Cara - navela je Aneli.
Filip na to nije ćutao, već je otkrio šta se dešavalo:
- Ti si meni celo leto ispirala mozak, a nismo bili zajedno - odbrusio je Đukić.
"Ljubio se u Budvi sa devojkama, a pisao da mu nedostajem"
Aneli je potom odlučila da raskrinka šta je Filip radio pre ulaska u "Elitu 10", tvrdeći da joj je slao emotivne poruke dok je provodio vreme sa drugim devojkama:
- Pisao mi je da mu nedostajem. Ljubio se u Budvi sa devojkama, okej prešla sam, afterisao dva dana posle Dubrovnika - otkrila je Aneli bez zadrške.
"U vezi smo"
Podsetimo, nakon meseci proteklih tako što su Filip i Aneli negirali da će biti zajedno, pre nekoliko večeri su ipak svoj odnos ozvaničili:
Aneli i Filip o svom odnosu su govorili u radiju "Amnezija" čiji su voditelji Filip Car i Marko Janjušević Janjuš.
- Naše prvo pitanje je da li ste vas dvoje sada u vezi.
- Da - rekli su uglas Aneli i Đukić.