"ANELI JE CAR SIMPATIČAN JER JE NJEN BIVŠI SA MAJOM" Bivša rijaliti takmičarka razotkrila Ahmićevu: Filip i Asmin ne mogu da se porede
- Žana Omnia ocenila je da Aneli Ahmić karakterno više odgovara Filip Car nego Filip Đukić, iako je veza s Đukićem bila očekivana.
- Navela je i da je Car Aneli možda simpatičniji zbog veze njenog bivšeg muža Asmina sa Majom Marinković, uz tvrdnju da se Asmin i Đukić ne mogu porediti.
Žana Omnia je bez dlake na jeziku komentarisala vezu Aneli Ahmić i Filipa Đukića i tom prilikom istakla da joj Aneli po karkateru više ide uz Filipa Cara.
- Bilo je očekivano da će Aneli i Filip ući u vezu, ali karakterno mi više idu Car i Aneli. Ja sa svoje tačke gledišta mogu da kažem da će joj se Car više dopasti nego Đukić - rekla je Žana tokom svog gostovanja je u emisiji "Pitao bih za druga" na Red televiziji, pa dodala:
- Možda joj je Car još simpatičniji zbog toga što je njen bivši muž Asmin sa Majom Marinković. Znamo da su započeli kontakt Aneli i Car isključivo zbog Maje i Asmina. Maja je žena šmeker, nju pozdravljam.
- Da li bi Maja ostavila Asmina zbog Cara - pitala je voditeljka Žanu.
- Asmin i Filip ne mogu da se porede, Filip nije pokazao loše karakterne osobine, a Asmin je neandertalac. Maja više afiniteta ima prema Filipu, ne vidim da joj cveta ljubav sa Asminom - zaključila je Omnia.
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Aneli tvrdi da joj je Filip pravio cene zbog Cara
Podsetimo, kako su kročili na imanje u Šimanovcima, Aneli i Filip privlače veliku pažnju, a tokom prošle noći je otkriveno šta se tačno dešavlo između njih pre nego što su ušli u "Elitu 10".
Tom prilikom, Aneli je priznala šta je sve Filip radio na tokom vremena provedenog na primorju.
Voditeljka Ivana Šopić je, najpre, dala reč Mateji Matijeviću da prokomentariše ljubavni trougao i dešavanja između Filipa, Aneli i Sandre Obradović, a onda su se u raspravu direktno uključili i glavni akteri.
Aneli je pred svima optužila Filipa da joj pravi ljubomorne scene zbog Filipa Cara:
- Neće da prizna da se zaljubio, ja sam najgore što sam uradila dopisivala se sa Carem. Ti si meni ispirao mozak dva dana za Cara - navela je Aneli.
Filip na to nije ćutao, već je otkrio šta se dešavalo:
- Ti si meni celo leto ispirala mozak, a nismo bili zajedno - odbrusio je Đukić.
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