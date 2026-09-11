Slušaj vest

Žana Omnia je bez dlake na jeziku komentarisala vezu Aneli Ahmić i Filipa Đukića i tom prilikom istakla da joj Aneli po karkateru više ide uz Filipa Cara.

- Bilo je očekivano da će Aneli i Filip ući u vezu, ali karakterno mi više idu Car i Aneli. Ja sa svoje tačke gledišta mogu da kažem da će joj se Car više dopasti nego Đukić - rekla je Žana tokom svog gostovanja je u emisiji "Pitao bih za druga" na Red televiziji, pa dodala:

1/4 Vidi galeriju Žana Omnia Foto: Printscreen RED tv

- Možda joj je Car još simpatičniji zbog toga što je njen bivši muž Asmin sa Majom Marinković. Znamo da su započeli kontakt Aneli i Car isključivo zbog Maje i Asmina. Maja je žena šmeker, nju pozdravljam.

- Da li bi Maja ostavila Asmina zbog Cara - pitala je voditeljka Žanu.

- Asmin i Filip ne mogu da se porede, Filip nije pokazao loše karakterne osobine, a Asmin je neandertalac. Maja više afiniteta ima prema Filipu, ne vidim da joj cveta ljubav sa Asminom - zaključila je Omnia.

Detaljnije u videu ispod:

Aneli tvrdi da joj je Filip pravio cene zbog Cara

Podsetimo, kako su kročili na imanje u Šimanovcima, Aneli i Filip privlače veliku pažnju, a tokom prošle noći je otkriveno šta se tačno dešavlo između njih pre nego što su ušli u "Elitu 10".

Tom prilikom, Aneli je priznala šta je sve Filip radio na tokom vremena provedenog na primorju.

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da se ulepšava Foto: Printscreen, Kurir

Voditeljka Ivana Šopić je, najpre, dala reč Mateji Matijeviću da prokomentariše ljubavni trougao i dešavanja između Filipa, Aneli i Sandre Obradović, a onda su se u raspravu direktno uključili i glavni akteri.

Aneli je pred svima optužila Filipa da joj pravi ljubomorne scene zbog Filipa Cara:

- Neće da prizna da se zaljubio, ja sam najgore što sam uradila dopisivala se sa Carem. Ti si meni ispirao mozak dva dana za Cara - navela je Aneli.

Filip na to nije ćutao, već je otkrio šta se dešavalo:

- Ti si meni celo leto ispirala mozak, a nismo bili zajedno - odbrusio je Đukić.

BONUS video: