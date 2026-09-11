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U Beloj kući nastao je pravi haos kada je Aneli Ahmić otvoreno progovorila o odnosu sa Filipom Đukićem, nakon što je prikazan snimak na kom Car priča Anđeli o njoj. Otkrila je kako je počeo njihov emotivni odnos, još pre ulaska u "Elitu 10".

Njeno priznanje da su i pre rijalitija bili u ljubavnom odnosu pokrenulo je lavinu komentara među učesnicima, a Ivan Marinković, Sanja, Dača, Janjuš i Anđela nisu štedeli reči. Dok jedni tvrde da su Aneli i Đukić sve vreme skrivali emocije, drugi sumnjaju u njihove namere i brutalno komentarišu njihov odnos.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen Pink

- Nismo se mi k*esnuli, vodila sam ljubav sa svojim dečkom. Nismo mi u kombinaciji, mi smo u vezi, radićemo na svom odnosu, mi smo ušli u vezu, napolju smo se čuli konstantno, bili smo u nekom ljubavnom odnosu, pokušali smo. On je rekao da stoji pri svom stavu kad je potpisao ugovor, on je bio pri stavu da ne želi biti sa mnom. Nije mi pokazivao emocije, nije mi na poruke odgovarao onako sa ljubavlju, bio je u Dubrnovniku, onda je otišao u Beč. Tamo je počeo da mi se otvara, šta oseća prema meni, tako i ja prema njemu. Do tad je svoje emocije krio. Htela sam i prošle godine da on mene prizna, moje srce je zauzeto... On je meni rekao: Ti si Luku prevarila. Ja njega nisam prevarila, znate šta je radio sa Majom, sa Anitom, ali vukla me navika, pa sam napravila s*anje, a ovde neću praviti s*anje jer on meni ništa ne radi. Nisam se ukanalila, jeste možda nekako prebrzo, ali da nismo imali nešto napolju, bilo bi drugačije. Mi smo bili u ljubavnom odnosu. Ne moramo govoriti da li smo se ljubili, ali nastavili smo samo naš odnos ovde - rekla je Aneli.

- Za ovih pet dana smo više rekli nego za tri meseca. Vidimo svi da se i Aneli i Car i Anđela slade time što se mi čudimo, jedino to Đukić ne radi. Samo se pitam šta debilni fanovi Anđele i Gastoza misle o ovome... Kad znamo da imaš bananu, a toliko samopouzdanja, da nema ni srama ni blama - rekao je Ivan Marinković.

- Kako se menjaju odnosi tako se menjaju i drugarstva. Ja se sećam da su Filip i Anđela spavali zajedno u krevetu, i tad se komentarisalo kakvi su to prijatelji. Oni su ostrašćeni - navela je Sanja.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen

- Aneli je htela da bude jedina Filipova devojka, to je ostvarila, izj*bala se i to joj više nije interesantno. Napolju je on j*bao tri pa i Aneli - rekao je Dača.

- Ivan je jedini koji ne gotivi ni jednu ni drugu - naveo je Janjuš.

- Ti si brzo požurio da ti Aneli sedne u krilo, ti ne komentarišeš realno. Hajde Janjuše iskomentariši odnos Anđele i Cara - rekao je Dača.

- Ja nisam otišao kod Cara u Crikvenicu jer bi me isk*rao - rekao je Janjuš.

- Ja nisam neko ko se k*eše, to ne možeš da kažeš, možda smo imali ljubavnu aferu, ali se ne k*šem - rekla je Anđela.

- Rekao sam u besu to, moje mišljenje je da ste nešto imali - rekao je Dača.

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