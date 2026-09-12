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Filip Đukić i Aneli Ahmić neposredno nakon ulaska u emotivnu vezu, naišli su na neslaganja, koja su po svemu sudeći kobna po njihov dobar odnos.

Njihov odnos od samog početka privlači veliku pažnju, upravo zbog brojnih oscilacija koje su primetne u njihovoj komunikaciji.

Problem je Filip Car

Jedan od glavnih razloga razaranja njihove veze je i Filip Car, odnosno saznanje o prirodi njegovog odnosa sa Aneli Ahmić, te i to da je među njima postojala privlačnost, a ne samo prijateljska relacija.

Njihovu odnos prokomentarisao je i Filipov otac Zoran, koji se oglasio za portal Pink.rs i otkrio kako gleda na odnos svog sina i Aneli.

- Ne zanimaju me te priče, ne mislim ništa i ne zanima me. Šta imam da podržavam i ne podržavam?! - rekao je na početku pa nastavio:

1/8 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen, Printscreen Pink

- Kažu ljudi da mi je to nova snajka, kakva crna snajka?! Ja imam samo jednu snajku, takve veze ne opstaju, zatvoren je prostor. Kada su ušli u vezu, svi od učesnika su ih napali zbog toga. Onog momenta kad Filip nešto odluči, šta on ima mene da pita? Ne zanima me to, to je njegov život.

Ne meša se u Filipove odluke

Zoran ističe da ne veruje u ljubavi iz rijalitija.

Foto: Marko Karović

- Što se mene tiče, nemam poverenje u veze iz rijalitija. Tri para su uspela, ostalo ništa. Ne mora da znači, ali se tako pokazalo u 90% slučajeva. Ne mogu ni da pričam ni o Aneli, ne poznajem je. Da li je podržavam ili ne, to je moja stvar, ali to su kao neke kombinacije u rijalitiju, a ne veze. Ti da bi živeo sa nekim, moraš zaista da ga upoznaš. Ako ti je dosadno, brak nije rešenje. Mi, Filipovi roditelji, nikada se nismo mešali, ja se zaista neću mešati. Da mu solim pamet ne želim, zaista. Sam neka odluči i vidi, nemam nameru da se mešam. Njegov izbor, njegova stvar - rekao je Filipov otac.