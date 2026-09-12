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Nakon nekoliko meseci bliskosti, Aneli Ahmić i Filip Đukić su ozvaničili svoju vezu, a njihove turbulencije tresu domaću javnost. Zbog toga se sada oglasila i Teodora Delić, nekadašnja učesnica "Elite 10" i dala svoj sud.

"Krpa nađe zakrpu"

1/5 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Marko Karović

- Evo, sedeći sada na obalama Maldiva i ispijajući ovaj moj mango, sedim nešto i razmišljam, jeb*te, kako se sve stvari poslože na pravo mesto, u pravom trenutku, kao i osobe sa kim treba ko da bude i kako se na kraju spoje, kako krpa zapravo nađe svoju zakrpu. Negde generalno, što se tiče Aneli i Filipa, definitivno su našli jedno drugo i zaslužuju jedno drugo, zato što, Aneli je neko ko je vapila da je on prizna za vеzu, da je zapravo skloni u to prihvatilište, ja bih to tako nazvala, a on jeb*ga, sad kad je opalio, sad mora da je prihvati za vеzu, jer ne ide da je tek tako ostavi na cedilu. Tako ja negde to vidim taj odnos, ali se Fićko malo zajeb*a, jer tek sad shvata šta je prihvatio i znaš, koga je prihvatio za vezu, pa Filip tako, ja ću ti ovo ispričati kao jednu bajku, pa je Filip tako veliki kazanova, nekadašni jeb*č Elite 9, koji je tamo mogao da ima svaku, naravno za po jednu noć - rekla je Teodora za Pink.rs, a potom je dodala:

"Aneli nije imao samo onaj ko nije pitao"

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da se ulepšava Foto: Printscreen, Kurir

- Mislim, u principu ja sam mišljena da to nije teško, to je mogu svako da radi koje hteo, ali svako bira svoj put i gde će da ga mune, ali što se mene tiče, eto to sam htela da kažam vezano za njega, meni je on sad negde najsmešniji lik unutra. Iz onog kazanove koji je mogao da ima svaku drugu za veče, postao je lik koji juri za nečim što su svi mogli da imaju samo da su pitali. Znači, evo što se I pokazuje, Aneli nije imao onaj samo ko nije pitao, znači, nju nije teško uopšte imati. On je postao taj lik, iskreno, i onako, nekako mi ga bude u jednom trenutku žao, pa posle, pa posle ono, kad sam u fazonu, kad je to sreća, nek ti bude, razumeš?! Tako da eto, što se tiče Filipa, lik koji juri za ribom koju može svako da ima, mi tako izgleda bukvalno.

Teodora je potom objasnila zašto misli da je Filip morao da ozvaniči vezu sa Aneli:

"Debelo će se pokajati"

1/8 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen, Printscreen Pink

- Ali, iskreno, mislim da je morao da je prihvati u odnos, zato što je shvatio je da ga munuo, i sad, kad ga je munuo, sad nema nazad, znači, ili, znaš, kažu posle jeb*nja, nema kajanja, a mislim da će se on debelo pokajati što je uopšte ušao u bilo kakav odnos sa njom, teško će se on izvući iz svega toga. Ali, definitivno, da je najsmešniji lik trenutno unutra, jeste, a što se tiče Aneli, pa Aneli, kao Aneli, ona je napokon dobila tu titulu, da je osvojila, da je dobila ono što je htela, znači, da je jedina priznata devojka sada Filipa, to je ono što je bio njen cilj - istakla je Delićeva za pomenuti medij, pa je nastavila:

- E, sad nju boli uvo, sad ona može da se igra i da se zeza i da radi šta hoće, a njoj je u prirodi, znači, kad je neko metalostrugar, na primer, njemu je u prirodi da, ili oni, kako se zovu građevinari, njima je u prirodi da gledaju građevine i ostalo, ali kad je neko u duši ono što je ona, to je “K”, da se ne izražavam sada, onda, naravno, da će da radi te stvari koje radi, a to je, kako sam čula i videla i gledanje Filipa Cara - rekla je ona i nastavila:

"Ona se koleba"

- Sad se ona koleba, da li je bolja priča, da li je bolje isplivati sa Filipom Carom u odnos ili da ostanem sa Fićkom tako da ona ti to sad gleda. Opet uđe unutra i ispadе da je prioritet bilo samo da uđe u vezu i da se tamo poopali sa ko zna koliko njih. Što se tiče njihovog odnosa, ono, ja im želim sve najbolje i, ono, mogu da poželim sreću samo ovom, kako se zove Filipu, u nastavku veze sa njom, šta da kažem više, eto.

1/10 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

"Svako dobije ono što zaslužuje"

Teodora je na kraju dodala:

- I moram da dodam, ne bih bila ja, da sam pre neki dan baš prokomentarisala kako mu se vraća, kako je on sad najsmešniji lik unutra, a nekada je ismevao Nenada. Karma je k*čka, kao što piše na mom vratu i ja sam to istetovirala i baš sam pre neki dan rekla i čitam bukvalno da je on to rekao, ne znam kad, sinoć ili preksinoć. Tako da, sve ti je tako u životu, sve se na kraju vrati i naplati, svako dobije ono što zaslužuje, evo ja sam sada na Maldivima, a on neko uživa u svojoj vezi, šta da vam kažem - zaključila je Teodora u razgovoru za pomenuti medij.

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