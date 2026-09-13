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Ono što je počelo kao još jedno uobičajeno izdanje nominacija u „Eliti 10“ za svega nekoliko trenutaka preraslo je u žestok sukob koji je potpuno poremetio tok emisije.

Umesto glasanja i obrazlaganja odluka, Bela kuća postala je poprište fizičkog obračuna između Aneli Ahmić i Ivana Marinkovića.

Sve je počelo kada je Marinković tokom svog izlaganja za crnim stolom odlučio da provocira Aneli i iznese tvrdnju koja je kod nje izazvala burnu reakciju.

- Tu noć se ljubila na šanku sa Teodorom Delić - isprovocirao je Ivan javno pred svima.

Aneli nije uspela da ostane mirna nakon ovih reči. Vidno uznemirena, odmah je ustala i žestoko mu odgovorila, dok je situacija za stolom počela da izmiče kontroli.

- Sa Teodorom?! Ma nemoj da ti lupim sad šamar, bre - povikala je Aneli ne obazirući se na kamere i prisutne cimere.

Pale najteže uvrede, a onda je sve eksplodiralo.

1/8 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Ivan Marinković Foto: Printscreen TikTok

Verbalni sukob ubrzo je prerastao u međusobno vređanje, a u raspravu su se uvukle i najteže uvrede na račun porodica.

- Lupi ti svojoj mami šamar - urlao je Ivan na nju i psovao joj majku.

- Lupi ti svojoj onoj - nastavila je Aneli da peni od besa i da psuje.

- Ja tebi tatu - odbrusio je Marinković bez ustručavanja.

Nakon razmene ovih uvreda, situacija je potpuno eskalirala. Aneli je ustala i fizički nasrnula na Ivana. Pred ostalim učesnicima rijalitija udarila ga je, a zatim ga uhvatila za vrat i počela da ga davi, pri čemu mu je noktima napravila ogrebotine po vratu.

Marinković je potom uzvratio. U naletu besa povukao je Aneli za kosu i nadogradnju, zbog čega je nastao opšti metež u Beloj kući.

Voditeljka i produkcija odmah su reagovali. Pripadnici obezbeđenja utrčali su u Belu kuću kako bi razdvojili Aneli i Ivana i sprečili da fizički sukob poprimi još ozbiljnije razmere.

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da se ulepšava Foto: Printscreen, Kurir

Zbog incidenta je emisija „Nominacije“ prekinuta, a televizijski prenos je u tom trenutku zaustavljen. U Beloj kući zavladao je potpuni haos, dok su ostali učesnici pokušavali da shvate šta se upravo dogodilo.

Umesto mirnog izbora između potrčaka Aneli Ahmić i Filipa Đukića, nominacije su tako ostale u senci jednog od najburnijih sukoba na početku jubilarne desete sezone rijalitija.