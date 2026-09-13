ANELI ZARILA NOKTE IVANU U VRAT! Žestok fizički obračun, on uzvratio čupanjem: Obezbeđenje sprečilo veći haos (FOTO)
- Tokom nominacija u 'Eliti 10' Aneli Ahmić i Ivan Marinković ušli su u žestok verbalni sukob koji je brzo prerastao u fizički obračun.
- Aneli je nasrnula na Ivana, uhvatila ga za vrat i ogrebala noktima, a on joj je uzvratio čupanjem za kosu i nadogradnju.
Ono što je počelo kao još jedno uobičajeno izdanje nominacija u „Eliti 10“ za svega nekoliko trenutaka preraslo je u žestok sukob koji je potpuno poremetio tok emisije.
Umesto glasanja i obrazlaganja odluka, Bela kuća postala je poprište fizičkog obračuna između Aneli Ahmić i Ivana Marinkovića.
Sve je počelo kada je Marinković tokom svog izlaganja za crnim stolom odlučio da provocira Aneli i iznese tvrdnju koja je kod nje izazvala burnu reakciju.
- Tu noć se ljubila na šanku sa Teodorom Delić - isprovocirao je Ivan javno pred svima.
Aneli nije uspela da ostane mirna nakon ovih reči. Vidno uznemirena, odmah je ustala i žestoko mu odgovorila, dok je situacija za stolom počela da izmiče kontroli.
- Sa Teodorom?! Ma nemoj da ti lupim sad šamar, bre - povikala je Aneli ne obazirući se na kamere i prisutne cimere.
Pale najteže uvrede, a onda je sve eksplodiralo.
Verbalni sukob ubrzo je prerastao u međusobno vređanje, a u raspravu su se uvukle i najteže uvrede na račun porodica.
- Lupi ti svojoj mami šamar - urlao je Ivan na nju i psovao joj majku.
- Lupi ti svojoj onoj - nastavila je Aneli da peni od besa i da psuje.
- Ja tebi tatu - odbrusio je Marinković bez ustručavanja.
Nakon razmene ovih uvreda, situacija je potpuno eskalirala. Aneli je ustala i fizički nasrnula na Ivana. Pred ostalim učesnicima rijalitija udarila ga je, a zatim ga uhvatila za vrat i počela da ga davi, pri čemu mu je noktima napravila ogrebotine po vratu.
Marinković je potom uzvratio. U naletu besa povukao je Aneli za kosu i nadogradnju, zbog čega je nastao opšti metež u Beloj kući.
Voditeljka i produkcija odmah su reagovali. Pripadnici obezbeđenja utrčali su u Belu kuću kako bi razdvojili Aneli i Ivana i sprečili da fizički sukob poprimi još ozbiljnije razmere.
Zbog incidenta je emisija „Nominacije“ prekinuta, a televizijski prenos je u tom trenutku zaustavljen. U Beloj kući zavladao je potpuni haos, dok su ostali učesnici pokušavali da shvate šta se upravo dogodilo.
Umesto mirnog izbora između potrčaka Aneli Ahmić i Filipa Đukića, nominacije su tako ostale u senci jednog od najburnijih sukoba na početku jubilarne desete sezone rijalitija.