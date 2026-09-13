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Nominacije su u "Eliti 10" donele brojne komentare i različita obrazloženja. Takmičari su ustajali radom i tom prilikom izneli svoje stavove o Aneli Ahmić i Filipu Đukiću.

Kako se već zna, Filip i Aneli su ove nedelje dobili uloge potrčka, a onda je došlo vreme da se takmičari izjasne i kažu ko od njih zaslužuje da dobije podršku, ali i ko će se suočiti sa mogućnošću da napusti imanje u Šimanovcima.

Foto: Printscreen Pink

Filip Car je tokom svog izlaganja bio vrlo direktan kada se obratio Aneli, tom prilikom je govorio o njihovom odnosu i istakao da je rešio nesuglasice nakon nesuglasica koje su imali da spusti loptu, ali da ipak, njihovo učestalo druženje neće biti moguće, zbog svega što se saznalo o njihovom odnosu.

"Divio sam se Aneli"

- Što se tiče Aneli, čuli smo se godinama i bili u dobrom odnosu. Na neki način sam joj se i divio, napadali su je mnogi, bila je fascinantna, jer sam video da se pojavila neka osoba, koja je po prvi put nakon mene ostavila trag u rijalitiju, iskreno. Niko mi nije takav utisak ostavio, kao što je Aneli, kada je reč o rijalitiju. Nije istina da smo se ljubili, nije bilo toga. Možda sam treterao kada su poruke u pitanju. Rešio sam da sa Aneli ne ulazim u sukob, ipak je to osoba koju sam ja gotivo, nema potrebe da nas dvoje ulazimo u nekakav sukob, stvarno. Aneli, neću ti se mešati u vezu, ne želim da utičem na tvoj odnos sa Filipom, nema potrebe za to. Neću želeti da te uvredim, ako ti budeš želela da te vređam i napadala me, možda ipak neću imati kočnicu, to je isto. Imam empatiju prema njoj, draga mi je i nadam se da ćemo biti u korektnom odnosu. Ne bih imao sa njom ništa u ljubavnom smislu, ni avanturu. Nema zime za nju, možemo biti u korektnim odnosima, ako ona to bude htela, ako ne, njena stvar. Šaljem u izolaciju Filipa, znam ga duže, ali nju ostavljam - istakao je Car.

"Ušla je u vezu da bi se sve vrtelo oko nje"

Anđela je dala svoj sud:

- Smatram da se Aneli pokajala što je išla sa Filipom u vezi. Čak i u raspravma ne vidim tu žar. Smatram da je ušla u vezu samo da bi se vrtelo oko nje. Mislim da će on unazad hodati kad bude izašao odavde. On se zaljubio u nju. Ostaviću Filipa. Nas dve smo se svađale i vređale. - rekla je Anđela.

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"Nema tu sreće"

Marko Janjušević Janjuš, bivši dečko Aneli Ahmić, nije bio naklonjen svojoj nekadašnjoj izabranici tokom izlaganja svoje nominacije, te je bez dlake na jeziku otkrio šta misli o njoj.

- Što se tiče Filipa, ja tvrdim da je on momak koji te neće izdati i odati, napraviti neku za*ebanciju. I sada mi je drag ali s obzirom da si završio sa mojom bivšom ne možemo toliko da budemo dobri. Svašta je prošao u prošloj sezoni. Svaki utorak ćeš imati svađu. Voliš malo da se opustiš, a voli i ona da popije. Ja ovaj put ne bih odabrao ni za 600 hiljada. Znam kako mu je. Srećno. Aneli, tebe sam prošle godine četiri puta komentarisao. Nemoj da ti pomisliom da ti mislim loše. Vas dvoje niste srećni. Nema tu sreće. Želim vam da raskinete što pre i da krenete svojim putem. Ne vidim kod vas perspektivu. Aneli, ostaviću tebe - rekao je Janjuš.

Zamerke

Tokom reklama Filip Đukić je zamerio Aneli Ahmić sukob sa Ivanom Marinkovićem, te su njih dvoje ušli u sukob.

- Da ja dopustim Ivanu da mi vređa oca - upitala je Aneli.

- Šta radiš to, ne treba ti to. Mi nismo bili u vezi ranije, a sada smo u vezi, to neću da trpim - rekao je Filip.

- Šta se petljaš u raspravu mene i Ivana - upitala je Aneli.

- Tebi je rasprava bitnija od veze - dodao je Filip.

Tokom emisije ''Nominacije'', došlo je do žestoke verbalne rasprave između Filipa Cara i Filipa Đukića.

Nakon što su se završile nominacije ukućana Bele kuće, voditeljka Ivana Šopić je prvo prozvala takmičarku koja je nominovana od strane Odabranih: Jasminu Marković koju su ove nedelje nominovali su Odabrani učesnici. Ona je imala čak 4 glasa Odabranih i u nedelju će se boriti za opstanka u "Eliti 10".

- Jasmina Marković, ti ideš u izolaciju, boriš se za svoj opstanak - reklaje Ivana.

- Prva nominovana osoba od strane publike jeste Bojana - zaključila je Ivana.

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