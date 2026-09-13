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Aneli Ahmić i Slađa Poršelina Lazić iskoristile su trenutak mira u dvorištu Bele kuće kako bi razgovarale o životu nakon rijalitija, a posebnu pažnju privukla je tema Anelinog preseljenja u Beograd.

Slađa nije krila koliko joj je drago što bi Aneli uskoro mogla da započne novi život u srpskoj prestonici. Tokom razgovora joj je otvoreno priznala da jedva čeka da se to dogodi, jer bi, kako je istakla, tada mogle mnogo češće da provode vreme zajedno.

Jedva čekam da počneš da živiš u Beogradu. Svaki dan ćemo da se viđamo, a ja ću da ti čuvam Noru - rekla je Slađa kroz razgovor, jasno stavljajući do znanja da bi volela da njihovo druženje postane deo svakodnevnog života i nakon izlaska iz rijalitija.

Aneli je sa osmehom prihvatila Slađinu ponudu i kratko odgovorila:

1/11 Vidi galeriju Slađa Poršelina Foto: Pritnsceen, Printscreen

Naravno.

Pao dogovor

Njihov razgovor pokazao je da su tokom boravka u Beloj kući izgradile blizak odnos, koji očigledno žele da nastave da neguju i van rijalitija. Slađa je posebno istakla da bi joj pričinjavalo zadovoljstvo da bude uz Aneli i njenu ćerku Noru, dok je Aneli svojim odgovorom pokazala da joj takva ideja prija.

Čini se da su njih dve već počele da prave planove za period nakon rijalitija, a svakodnevna druženja u Beogradu mogla bi da budu samo početak njihovog prijateljstva van kamera. Poršelina je inače poznata i po svom oštrom jeziku.

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