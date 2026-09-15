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Kada se Aneli Ahmić u "Eliti 10" probudila kako bi jela, Filip Car ju je odmah primetio i obratio joj se kako bi pokušao da reši neraščišćene račune između njih, u želji da stavi tačku na sukob.

- Daj da obavimo jedan razgovor, ali ozbiljan - rekao je Car.

- Nije vreme. Ti se sa mnom sprdaš - dodala je ona.

- Čekaj da raščivijam ovo sa Dabrinom. Sedi, jedi... Vidi šta jadna Dabrica jede, malo galeta i ajvar - pričao je on.

1/7 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Car u Eliti 10 Foto: Printscreen Pink

- Neću sad da pričam jer nije vreme, kad bude pričaću. Sinoć si me uvredio i neću da pričam sa tobom - nastavila je Aneli.

"Niskomoralni hrčak"

- Mislim da je Dabrina bila kvarna. Zlobni i pogani Dabar, niskomoralni hrčak. Vidi ga Dabrić kako gricka. Nekad pomislim da ne mogu da verujem da nisam dobar sa mojim hrčkom, a u drugom bih joj j*bao majku. Što gledaš ljutito u mene non-stop? Šta sam ja to tebi napravio? - rekao je Filip.

- Namerno govoriš to "Dabrić" kad sam sa Filipom - dodala je Aneli.

- Mala životinja, ti ne znaš ni kako izgleda - rekao je Car.

- Ti si pričao kako si dobar sa mojim bratom, a ja to ne znam, a ti me vređaš da sam k*rva - nastavila je Aneli.

- Ono sinoć je bilo jako kvarno što si uradila, pogotovo dok sam pijan. Ti si rekao da sam ja tebi nešto pričao što ja tebi nisam pričao. Ja isto mislim da ti ne voliš Radojku. Aneli, ovih dana ćemo da imamo ozbiljan razogovor i bez sprdnje ćemo da popričamo, a nadam se da ćeš i ti da budeš ozbiljna - pričao je Car.

- Videćemo kako bude išlo - rekla je Aneli.

- Popričaćemo ako se ne pomiriš sa Fićkom. Kako ćeš u vezi sa Fićkom da pričaš sa mnom? Ne ide - pričao je on.

- Važi - rekla je ona.

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