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Protekle noći došlo je do zvaničnog raskida između Filipa Đukića i Aneli Ahmić, nakon samo šest dana njihove ljubavne veze. Filip, koji je ranije priznao da je ludo zaljubljen u Aneli, odlučio je da stavi tačku na njihov odnos kada je saznao šta je ona krišom radila sa bivšim dečkom Markom Janjuševićem Janjušem.

Njihov odnos već danima prate trzavice i brojne rasprave, a nakon najnovijih dešavanja čini se da je njihovoj romansi definitivno došao kraj. Tim povodom se oglasila i Anelina majka Jasmina Ahmić Grofica.

Grofica Foto: Printscreen YouTube

Filip Đukić je sinoć, tokom "Pretresa nedelje sa Milanom Miloševićem" otvorio dušu i otkrio šta ga muči u odnosu sa Aneli.

"Mozak mi je probijala"

- Šta ja slušam?! Ne znam ni da li da odgovaram da ove Aneline budalaštine. Ja sam ušao u vezu, jer sam video koliko je sati, video sam da neću moći da se suzdržavam. Da ona sada nije rekla, ja ne bih rekao šta smo spolja radili i imali. Ona je mene napolju us*ravala, za sve. Mozak mi je probijala sa nekim stvarima, a radili smo slične stvari napolju - rekao je Filip.

1/8 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen, Printscreen Pink

"Naša veza nema perspektivu"

- Naša veza nema perspektivu. Možda je i greška što smo odmah ušli u vezu, ali ovo što ona priča da sam ja od nje napravio nešto loše, meni ne pije vodu. Meni smeta to što se ona ubacuje u neke nepotrebne priče. Najsvežije je ovo što se umešala u priču o Sukiju i Anđeli. Što se ona umešala u to? Njoj je bitno da li je monstrum ili ne. Ne znam šta sam loše uradio od momenta kada smo ušli u vezu. Zamera mi jer je ne grlim za crnim stolom, a svaki dan imamo neki novi problem. Rekao sam joj da raskine kad želi, jer ovakav naš odnos nije normalan, to je činjenica - rekao je, između ostalog, Filip.

"Tu je njegov advokat"

Tim povodom se oglasila Anelina majka, koja je u svom stilu prozvala bivšeg zeta Đukića i njegovog prijatelja Mateju Matijevića.

- Dobro, tu je njegov advokat Mateja sve rešio... Jer kada mu je Mateja objasnio da ona ne zna kako se piše nešto odvojeno, sve Đuki jasno - poručila je Grofica za Pink.rs.

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